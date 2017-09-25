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Yalova’ya 400 milyon dolar yatırıyor

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 21:28 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 21:28

İSTANBUL Anadolu Yakası’nda, KentPlus projeleriyle Atasehir, Kadıköy, Kartal bölgelerindeki gayrimenkul yatırımları yapan Emay İnşaat, KentPlus Yalova Wellness  SPA & Resort projesiyle Yalova’da turizm yatırımına hazırlanıyor.

KentPlus Yalova ile turizmi 4 mevsime yaymayı amaçladıklarını belirten Emay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Çağlar, 400 milyon dolarlık yatırımlar hayata geçirilen projenin 383 bin 500 metrekare alan üzerinde kurulduğunu, projede konut, alışveriş merkezi, termal oteller, sağlık merkezi, sosyal alanlar bulunacağını söyledi. Projede, 4 ve 5 yıldızlı 500 yatak kapasiteli, üç farklı termal otel bulunduğuna dikkat çeken Hakan Çağlar, “3 otelin de dünya markaları ile hizmet vermesini arzu ediyoruz. Bu anlamda görüşmeler devam ediyor. 2014 yılında İstanbul  Anadolu yakasına Hilton markasını getirdik. KentPlus Yalova projesi için de Hilton markası olmak üzere, dünya devleri ile görüşmeler sürüyor” dedi. 

KentPlus Yalova Wellness  SPA & Resort projesiyle Yalova’da bir turizm kenti yaratmayı amaçladıklarını söyleyen Hakan Çağlar, “KentPlus Yalova, Türkiye turizmine değer katmayı hedeflerken, Türkiye için de projeden destinasyon yaratma modeline ilk örnek olacak. Doğal kaynaklar, sunulan olanaklar ve dünya markası otel zincirlerinin bir araya getirildiği projenin bir kent yaratacak olması dışında, Yalova’nın tanıtım ve tutundurma faaliyetlerine de destek olacağını düşünüyoruz. Proje ile turizm pastasında Yalova’nın aldığı talebin milletlere göre dağılımında da çeşitlenme yaşanacak. Turist profili de yarattığımız marka ile üst segmentte olacak. Termal suyun sağladığı imkanlarla oluşturulan ayrı bir sağlık merkezi de proje içinde bulunacak. Fizik tedavi, rehabilitasyon merkezi ve termal havuzların bulunacağı sağlık merkezinde, detox ile birlikte dünya literatüründe yer alan terapi ve tedaviler de uygulanacak” diye konuştu.

Etiketler: KentPlus , Atasehir , gazetehaberleri
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