Yabancı yatırımcı sakinlik istiyor

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün Twitter adresinden duyurdu, “Uluslararası yatırımcılar ile toplantılar ve düşünce kuruluşları ile temaslar için iki günlüğüne Londra’dayım.” Tıpkı, Şimşek gibi Türkiye sermaye piyasalarına yeni yatırım sunanlar da yabancılara Türkiye’yi ve yatırım fırsatlarını anlatmak için ülkeleri dolaşıyor. İşte, gayrimenkul yatırım fonu sunan Omurga Portföy Genel Müdürü Oğuz Kösebay da bir süredir ülke ülke dolaşıyor. Kösebay, Londra, Abu Dabi, Dubai ve Amsterdam’da toplantılara katıldığını belirterek, “Türkiye’ye yatırım çağrısı yaptığımızda ‘ülke olarak sakinleşmemiz gerektiği’ ve AB’ye katılım konusunda isteğimizi kaybettiğimize ilişkin geri dönüşler aldık. İlişkileri çok sıcak tutmamız gerekiyor” diye konuştu.

Temmuzda ihraç ettikleri fonun 5 yıllık bir yatırım olduğunu söyleyen Kösebay, yatırımcıların OHAL’i de sorduğunu dile getirdi. Kösebay, şöyle konuştu: “Gayrimenkul bir yatırım fonu olduğu ve transfer aracı değil. Uzun dönemli bir yatırım. Rahat bir ortamda buraya emanet etmek istiyorlar. Kısa dönemli hisse ve tahvile geliyorlar. Ama bu bir yatırım ve süresi var. Tamamen sakinleşmemizi bekliyorlar.” Yabancının reformların da başlamasını dört gözle beklediğini ifade eden Kösebay, kasımda da İşviçre’de iki ayrı özel yatırımcı toplantısı ile aralıkta Zürih Private Wealth Forum’a katılacaklarını kaydetti.

Omurga Portföy Genel Müdür Yardımcısı Aybek Sel de, gayrimenkul yatırım fonu yurt dışında çok uzun yıllardır kullanıyor ve çok talep edilen bir yatırım aracı olduğunu belirterek “Yurtdışında Türkiye’de bu yatırım aracının varlığından habersiz yatırımcılar var. Hem Türkiye’nin imajını tazelemek hem de yatırım ortamını tanıtmak için Ekonomi Bakanlığı’nın bir roadshow yapması gerektiğini düşünüyoruz. Bakanlık sermaye piyasası araçlarını tanıtarak, yatırım ortamını pazarlaması yatırımcının fikrini değiştirebilir” dedi.