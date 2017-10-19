Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yüzde 72 arttı

Yabancı turistlerin Türkiye'de yaz tatilinde yaptığı harcama geçen yıla göre yüzde 72 arttı. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre Haziran ve Eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurtiçinde 10,9 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde bu tutar 6,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Bu artışla beraber 2016 yılının Haziran-Eylül döneminde yüzde 3 olan yurtiçinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı 2017 yılının aynı döneminde yüzde 5'e ulaştı. Yabancı kartlarla yapılan ödemelerin ortalama işlem tutarı 449 TL olarak gerçekleşirken, bu ödemelerin yüzde 31'ini internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Yabancı kartlarla yurtiçinde yapılan ödemelerin sektör detayında dağılımı incelendiğinde ise en fazla payın yüzde 22 ile havayolları sektöründe olduğu görülüyor. Havayolları sektörünü yüzde 18 pay ile konaklama, yüzde 14 pay ile giyim ve aksesuar, yüzde 7 pay ile market ve AVM ile kuyumculuk sektörleri takip ediyor.

YABANCI KARTLARLA YAPILAN ÖDEMELER 5 İLDE YOĞUNLAŞIYOR

Yaz döneminde yapılan kartlı ödemelerin il bazında dağılımı incelendiğinde, turistlerin en fazla ödeme yaptığı ilin İstanbul olduğu görülüyor. Yabancıların Türkiye'de yaptığı kartlı ödemelerin yüzde 49'u İstanbul'da yapıldı. İstanbul'u takip eden iller ise Antalya, Muğla, İzmir ve Trabzon oldu. Bu illerimizde yapılan işlemlerin, yabancıların yaptığı tüm kartlı ödemeler içindeki payı yüzde 85 oldu.

TOPLAM KART ADEDİ 188 MİLYONU AŞTI

Öte yandan BKM, 2017 yılı Eylül ayı verilerini açıkladı. BKM'nin verilerine göre Eylül ayı sonunda Türkiye'de 61,3 milyon adet kredi kartı, 127,3 milyon adet banka kartı kullanıldı. 2016 yılının Eylül ayı ile kıyaslandığında kredi kartı sayısı yüzde 6 artış gösterirken, banka kartı sayısında ise yüzde 11'lik artış görüldü.

Banka kartları ve kredi kartları ile Eylül ayında toplam 57 milyar TL'lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 50,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 6,1 milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı. Buna göre önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde yüzde 37, kredi kartı ile ödemelerde ise yüzde 14 oldu.