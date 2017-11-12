Yabancı fonları çekecek adım

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014’te Hazine Müsteşarlığı’nın girişim sermayesi ya da ortak yatırım fonlarına finansman sağlayan üst fonlara kaynak aktarmak için yetkilendirildiğini hatırlatarak, bu düzenlemenin girişimcilik ekosisteminde beklenilenin üzerinde bir kaldıraç etkisi yarattığını söyledi. Girişimcilik ekosistemine “fonların fonu” aracılığıyla kademeli aktarılan kaynağın sektörün gelişmesine önemli etkileri olmasına rağmen yabancı fonların Türkiye’ye çekilmesinde yeterli esnekliği sağlamadığına işaret eden Şimşek, yapılan düzenlemeyle Hazine’nin fonlara doğrudan kaynak aktarımının önünün açıldığını bildirdi. Şimşek, "Torba tasarıda yer alan düzenlemeyle sistem daha esnek ve erişilebilir hale getirilecek ve Hazine’nin fonlara kaynak aktarması sağlanacak" diye konuştu. Girişimcilik sermayesinin fonlarla desteklenmesine devam edileceğini vurgulayan Şimşek, böylece istihdam olanaklarının ve üretimin artırılacağını, daha güçlü ve dirençli bir ekonomi oluşturulacağını kaydetti.

KOBİ’LERE HIZLI KAYNAK

Türkiye'de girişimcilerin önemli sorunlarından biri olan finansmana erişim noktasında elde edilen ivmenin aynı hızla devam etmesini sağlayacaklarını dile getiren Şimşek, sistemle KOBİ’lere daha çok ve hızlı kaynak aktarılacağını bildirdi. Şimşek, "Girişim sermayesi fonları başta olmak üzere ülkemizin gelişmesine ve orta gelir tuzağından kurtulmasına fayda sağlamak amacıyla kurulacak kalkınma fonlarına, teknoloji odaklı spesifik fonlara ve bölgesel fonlara Hazine kaynak sağlayacak" dedi. Katılım bankalarıyla işbirliğiyle bir fon kurulmasının da gündemlerinde olduğunu anlatan Şimşek, "Bu fon aracılığıyla girişimcilerimizin faizsiz finansmana erişiminin artırılmasını teminen mudaraba-muşaraka gibi finansman araçlarının kullanılması planlanmaktadır" dedi.

Söz konusu düzenlemeyle yapılması planlananlardan birinin de üniversitelerdeki genç girişimcilerin ihtiyaçlarını hızlı karşılayacak bir mekanizma kurmak olduğunu belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Bu kapsamda üniversitelerin bünyesinde bulunan teknoloji transfer ofisleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi çekirdek ve erken aşama girişimlere yönelik faaliyette bulunan merkezlerde belirli bir aşamaya gelen iş fikirleri veya şirketlerin ticarileşme esası gözetilerek finansmana erişimi bir çekirdek fon üzerinden sağlanacak.”