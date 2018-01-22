"Volvo Trucks, Türkiye'de üretim düşünebilir"

Claes Nilsson, Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları ve Volvo Trucks iş birliğinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, bu güvenilir ortaklıktan çok memnun olduklarını ifade etti.

Türkiye'nin kendileri için kıymetli bir pazar olduğunu vurgulayan Nilsson, "Amacımız Türkiye'deki pazar payımızı daha da artırmak. Temsa ile birlikte çok daha önemli bir yere gelmek arzusundayız." diye konuştu.

Nilsson, uzun vadede Volvo Trucks'ın Temsa bünyesinde Türkiye'de üretimi olup olmayacağına yönelik soruyu ise "Şu aşamada böyle bir ajandamız yok ama Türkiye gibi büyük pazarlarda böyle gelişmeler olabilir ve bu düşünülebilir. Türkiye'de üretim karlı da olabilir. Çünkü güçlü ve geniş bir tedarik altyapısı var. Ama şu an böyle bir şey takvimimizde yok." şeklinde yanıtladı.

"(VOLVO TRUCKS'IN TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ) NEDEN OLMASIN"

Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Cenk Alper de dünyada ulaşımın geleceğinin değiştiğini, burada pek çok fırsat gördüklerini ve holding olarak bu değişime hazır olduklarını söyledi.

Portföyleri içinde otomotiv ve enerji şirketlerinin bulunduğunu anlatan Alper, şöyle devam etti:

"Geçmişten gelen yoğun bir otomotiv bilgi birikimimiz var. Enerji yatırımlarımız elektrifikasyona dönüşte bizi gerçekten özel bir konuma yerleştiriyor. Çünkü Türkiye'nin enerjisinin yüzde 25'ini dağıtıyoruz. Bugün 9 milyon haneye enerji dağıtıyoruz. Enerji şarj istasyonlarının kurulumu ve bu döngü içinde pillerin yönetimi konusunda çok büyük avantajımız var. Çünkü araçların üzerine konacak piller, yüzde 80 ömre geldikten sonra ikinci hayatlarını başka yerde sürdürmek zorunda. O da genelde yenilebilir enerji kaynaklarında olacak. Biz Sabancı Holding olarak bu pilleri ikinci hayatlarında da değerlendirebilecek bir pozisyondayız. Dolayısıyla tüm bu taşınabilir enerji döngüsünün yönetimi konusunda çok iyi konumlanmış durumdayız."

Cenk Alper, Sabancı Holding olarak Temsa ve Volvo Trucks arasındaki birliktelikten çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Aldığımız yol bize büyük bir güven veriyor. Bundan sonrasında çok ciddi şekilde daha hızlı ilerleyip, daha büyük bir pazar payına ulaşacağımıza eminiz." dedi.

Volvo Trucks'ın Temsa bünyesinde Türkiye'de üretimi olup olmayacağına yönelik soru üzerine ise Alper, "İşlerimize önce pazardan başlayarak gelmemiz gerekiyor. Adetlerin bir fabrika kuracak düzeye ulaşması lazım. O noktadan sonra ancak bu değerlendirilebilir. Her iki taraf için de bu fizibıl olabilecek bir noktaya gelirse neden olmasın diyorum." cevabını verdi.

"AĞIR TİCARİDE 50 BİN ADEDE KADAR POTANSİYEL VAR"

Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka ise Türkiye'de yapılan orta ve ağır vasıta pazarına yönelik bir araştırmada güvenlik, ergonomik tasarım, yükleme kapasitesi, sürüş konforu ve yakıt tasarrufunun müşteri beklentileri arasında yer aldığını, Volvo Trucks'ta da bu özelliklerin öne çıktığını bildirdi.

Volvo Trucks'ın özellikle inşaat ve lojistik sektöründe çok güçlü olduğunu belirten Zeka, "Ülkemizde çok önemli mega projelerde yer alıyoruz. İstanbul Üçüncü Havalimanı inşasında 600'ü aşkın Volvo kamyonumuz çalışıyor. TANAP ve Kuzey Marmara Otoyollarında da çok sayıda Volvo kamyonumuz çalışıyor. Bu değerli projelerde yer almamız bizim açımızdan gurur verici." ifadelerini kullandı.

Türkiye ağır ticari araç pazarının Avrupa'ya kıyasla önemli pazardan biri olduğunu belirten Zeka, şunları kaydetti:

"Avrupa'daki 3-4 büyük pazardan biriyiz. Geriye dönük 10 yıla bakıldığında bu pazarın doğal büyüklüğünün 30-35 binler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Son 2 yıl içinde bir miktar küçülme yaşadık. Önümüzdeki dönemde ağır ticari pazarının lojistikle beraber büyüyeceğini öngörüyoruz. Pazar 30 bin seviyesine yeniden çıkacaktır. Hatta biraz daha uzun vadeli bakacak olursak 50 bin adede kadar potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz."

Eşref Zeka, Volvo Trucks ile iş birliğine 2017 yılı başında başladıklarını, geçen yıl ocak ayında yüzde 3 olan pazar paylarının bugün itibarıyla yüzde 4,2'ye çıktığı bilgisini verdi.

Geçen yıl pazarın büyümesinin yüzde 3 seviyesinde kaldığını aktaran Zeka, "Biz satışlarımızı yüzde 33 seviyesinde artırma başarısı gösterdik. Bu büyüme gelecek adına bize umut veriyor. Bizim gözümüz çift haneli pazar paylarına ulaşmakta." yorumunu yaptı.

Zeka, 2017'de 800 çekici ve kamyon satışı gerçekleştirdiklerini, 2018'de bu rakamın binin üzerinde gerçekleşmesini hedeflediklerini bildirdi.

Eşref Zeka, uzun vadede Volvo Trucks'ın Temsa bünyesinde Türkiye'de üretimi olup olmayacağına yönelik soru üzerine, "Bugün itibarıyla ülkemizde bir üretim olabilmesi için önce iç pazarda da belli bir büyüklüğe ulaşmak gerekiyor. İleride şartlar uygun olursa düşünülebilir, değerlendirilebilir. Kısa vadede bizim öncelikli hedefimiz pazar payımızı yüzde 10'lara taşımak. Sonrasında tekrar her şey değerlendirilebilir." yanıtını verdi.