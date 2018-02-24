Tayfun Korkut yeni takımıyla destan yazıyor! İZLE
TAYFUN KORKUT STUTTGART'I ŞAHA KALDIRDI!
Bundesliga'da Tayfun Korkut'un göreve gelmesiyle yükselişe geçen Stuttgart, sahasında Eintracht Frankfurt engelini de aşmayı başardı. Dakikalar 13'ü gösterdiğinde sahneye çıkan Erik Thommy, ev sahibi takıma 3 puanı kazandıran golü kaydetti. Stuttgart maçtan 1-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Tayfun Korkut ise yeni takımıyla son 4 maçta 10 puan topladı. Deneyimli teknik adam yükselişiyle Almanya'da gündem oldu.
CENK TOSUN KAÇIRDI, EVERTON YIKILDI!
Premier Lig'de gecenin önemli maçında Cenk Tosun'lu Everton deplasmanda Watford ile karşılaştı. Milli futbolcumuz maça 57. dakikada dahil oldu. Ev sahibi takım 79. dakikada Troy Deeney ile maçta 1-0 öne geçti. Bu golden sonra Everton rakip kalede ataklarını sıklaştırdı. Bu atakların en sonuncusunda son dakikada ise Milli futbolcumuz Cenk Tosun inanılmaz bir gol kaçırdı. Cenk, aut çizgisi içerisinden yaptığı kafa vuruşunda topu ağlara göndermeyi başaramadı ve Everton maçtan puansız ayrıldı. İşte o anlar...
SALAH YİNE REKOR KIRDI, LİVERPOOL KAZANDI!
Premier Lig'de son haftaların formda takımlarından Liverpool, sahasında West Ham United ile karşılaştı. Kırmızılılar mücadeleden 4-1'lik zaferle ayrılarak maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti. Ev sahibi takıma farklı galibiyeti getiren goller Emre Can, Mohamed Salah, Roberto Firmino ve Sadio Mane'den geldi. Konuk West Ham'ın tek golünü ise Michail Antonio kaydetti. Liverpool bu galibiyetle puanını 57 yaptı.
BAYERN MÜNİH'E EVİNDE ŞOK!
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'ndaki rakibi Bayern Münih, hurriyet.com.tr ve Spor Arena'nın canlı yayınladığı mücadelede sahasında Hertha Berlin 0-0 berabere kaldı. Allianz Arena'da oynanan mücadelede iki takımda aradığı golü bulamayınca maç başladığı gibi berabere bitti. Bundesliga'da 10 maçtır üst üste kazanan Bayern Münih 10 haftanın ardından berabere kaldı. Bu sonucun ardından Bayern Münih puanını 60 yapıp liderliğini sürdürürken, Hertha Berlin de puanını 31'e yükseltti.
LEİCESTER VE STOKE PUANLARI PAYLAŞTI!
Premier Lig'de 28. hafta heyecanı Leicester City - Stoke City maçıyla başladı. Mücadelede konuk Stoke City 43. dakikada Xherdan Shaqiri ile maçta 1-0 öne geçti. İlk devre konuk takımın üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda 70. dakika oynanırken Stoke City kalecisi Jack Butland büyük bir hata yaptı ve top filelerle buluştu: 1-1 Ev sahibi Leicester City maçta direkleri geçemedi ve mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi. Galatasaraylı eski oyuncu Badou Ndiaye, maçta 90 dakika forma girdi.
YUNUS MALLI WOLFSBURG'U 3 PUANDAN ETTİ!
Bundesliga'da 24. hafta Mainz - Wolfsburg maçıyla başladı. Konuk takım maçın hemen başında 4. dakikada Josip Brekalo ile mücadelede 1-0 öne geçti. Bu gole yanıt ise ilk yarı bitmeden geldi. Ev sahibi takım 44. dakikada Muto Yoshinori ile maçta 1-1'lik beraberliği yakaladı ve takımlar soyunma odasına bu skorla gitti. Maçın ikinci yarısında ise Milli futbolcumuz Yunus Mallı, karşı karşıya bir pozisyonu değerlendiremedi ve takımlar sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından Mainz puanını 24'e, Wolfsburg ise 25'e yükseltti.