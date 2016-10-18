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Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran soru

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL değerindeki soru, yarışmaya damgasını vurdu. Selçuk Yöntem'insunduğu yarışmada, "Hangi romanın orijinal başlığı yaklaşık 70 kelimedenoluşmaktadır" sorusunda Yarı Yarıya ve Çift Cevap Hakkı jokerlerinikullanan yarışmacı Mehmet Kay, Robinson Crusoe cevabına ulaşarak 60 binliranın sahibi oldu.

Atv ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de 60 bin TL değerindeki soru, yarışmaya damgasını vurdu. Selçuk Yöntem'insunduğu yarışmada, "Hangi romanın orijinal başlığı yaklaşık 70 kelimedenoluşmaktadır" sorusunda Yarı Yarıya ve Çift Cevap Hakkı jokerlerinikullanan yarışmacı Mehmet Kay, Robinson Crusoe cevabına ulaşarak 60 binliranın sahibi oldu.

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