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Vestel’den yerli Siri geliyor

Hürriyet Haber
01.09.2017 - 00:44 | Son Güncelleme: 01.09.2017 - 00:45

VESTEL Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, düzenlenen toplantıda Apple’ın sesli asistanı Siri’ye benzer bir teknoloji üzerine çalışmaya başladıklarını açıkladı.

Erdoğan, sesli asistan platformu için Ar-Ge departmanı içerisinde çalışmaların başladığını belirterek, “Türkçe destekli olacak. Kullanıcıların söylediklerini algılayacak ve Türkçe olarak yanıt verecek” dedi. Ayrıca Erdoğan, Amazon ile yaptıkları diğer işbirliğine değinerek, “Amazon ile yaptığımız projelerde tüketici faydasını odağımıza aldık. Dünya standartlarında ürettiğimiz akıllı teknolojilerin yanı sıra, uluslararası bir marka olmak için de gerekli yatırımlara ve anlaşmalara hız kesmeden devam ediyoruz. Amazon’un sesli asistanı Alexa ile Vestel markalı TV modellerinin de sesli olarak kontrol edilebileceğini sözlerine ekledi” diye konuştu.

VESTEL STANDINDA ÖNE ÇIKANLAR

- Vitra ile geliştirilen akıllı ayna
- Kapısı sesle açılan buzdolabı
- Çamaşırları sterilize eden çamaşır makinesi
- Sessiz bulaşık makinesi
- Sıcak hava perdeli akıllı fırın

Etiketler: gazetehaberleri , vestel , siri
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