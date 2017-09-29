Vergi artışı sürpriz oldu

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, hükümetin önceki gün açıkladığı ve bankalara 2 puanlık kurumlar vergisi artışını da içeren düzenlemenin kendileri için bir sürpriz olduğunu söyledi. Bankanın 30. yılı kapsamında önceki akşam gerçekleştirilen basın davetinde gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Aras, vergi artışıyla ilgili, “Bu regülasyon aslında bizim açımızdan bir sürpriz oldu. Böyle bir şey beklemiyorduk. Çünkü Maliye Bakanı’nın daha evvelki açıklamaları kurumlar vergisinin düşürüleceği yönünde ya da belli bir vergi reformu üzerinde çalışıldığı yönündeydi” dedi. Aras, ancak bütçe gelişmeleri dikkate alınarak bu artışın yapıldığını kaydederek olağandışı özellikle güvenlik konusunda harcamalar olduğunu vurguladı. Aras, düzenlemelerin bankaya etkisi ile ilgili enine boyuna bir değerlendirmeyi ise henüz yapmadıklarını kaydetti.

Hükümetin iki gün önce açıkladığı yeni düzenlemeler kapsamında, kurumlar vergisinde genel oran yüzde 20 olarak kalırken, finans sektöründe kurumlar vergisi oranı 2 puan artışlböyle ba yüzde 22’ye çıkarıldı. Maliye Bakanı Naci Ağbal, dünkü açıklamasında da, finans sektörünün bu 2 puanlık artıştan gelen yüke katlanabileceğini söylemişti.

KORTİZON AMA İLAÇ DEĞİL

Kredi Garanti Fonu’nun kortizon gibi olduğunu ve herkesi iyi hissettirdiğini ancak bir ilaç olmadığını vurgulayan Aras şöyle konuştu: “KGF’nin birçok konuya faydası oldu, ekonomik ve politik açıdan. Önemli olan bundan sonra ne olacak, hükümet de yatırıma yönelik kredi teşvikleri diyor. Bu çok doğru da bir karar yatırımın kredi ile desteklenmesi. Ama bakın şunu gördük ki verilen teşvik ne kadar, 200 milyar lirada yüzde 7 yani 14 milyar liraya ekonomiyi inanılmaz canlandırdık. Başka hiç bir sektöre 14 milyar lira vererek ekonomi böyle canlanmaz. Kredi mekanizmasıyla verilen teşvik ekonomiye daha faydalı oluyor. Yatırıma teşvik de kredi mekanizmasından verilirse başarılı olur. KGF sektöre de hepimize de böyle bir deneyim kazandırdı.”

Bankacılığın özkaynaklarının güçlü, sermaye yeterlilik rasyolarının da iyi bir düzeyde olduğunu belirten Aras, ancak kredi mevduat oranlarının belirli seviyelere geldiğine dikkat çekti. Aras, teknolojinin tüm sektörleri değiştirdiğini dile getirerek, “Bizim rakibimiz şu yolun öte tarafındaki İş Bankası, Akbank değil Apple ve fintech şirketleri. Onlar gelip salam gibi dilim dilim işimizi alacaklar elimizden bizim aksiyona geçmemiz lazım. Bu değişime ayak uydurmak önemli, ayak uydurabilecek miyiz en önemlisi de bu” dedi.

FAİK AÇIKALIN BİZDE PAZARLAMADAYDI

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Aras, bankanın 30’uncu yaşını gençlere yatırım yaparak kutlamak istediklerini dile getirerek, bankanın 30 yıldır da sektöre yönetici yetiştirdiğini vurguladı. Aras, şöyle konuştu: “Banka 3 kere el değiştirdi ama her yeni alan yönetimi bize bırakır. Biz 30 senede finans sektörüne 25 genel müdür, 62 genel müdür yardımcısı vermişiz. Yapı Kredi Genel Müdür Faik Açıkalın bizim Elmadağ şubesinde pazarlamadaydı. Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Burbanbank Genel Müdürü Murat Dinç hepsi bizde çalışıyordu. Akbank’ın yönetimi bizden gitme. Biz transferlere hiç kızmıyoruz, biz yetiştiriyoruz, yaş önemli değil okul yaratmak önemli. İyi bankacıları yetiştiren bir kurumuz.”

KREDİ BÜYÜMESİ İÇİN DIŞ KAYNAK ŞART

QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu da, KGF’nin Türkiyedeki faizlere anlamlı bir etkisi olduğunu ve mevduat faizlerinin yüzde 11’lerden 15’lere kadar tırmandığını belirterek, büyüme ortamında mevduat faizlerinin de yükseldiğini kaydetti. 14 milyar lira KGF kredisi kullandırdıklarını da belirten Güzeloğlu, sektörde kredi mevduat oranlarının belli seviyelere geldiğini belirterek, kredilerin bundan sonra büyümesi için bankaların daha fazla dış kaynak getirmesi gerektiğine dikkat çekti. Güzeloğlu, hükümetin yeni düzenlemeleri kapsamında türev ürünlerden BSMV’nin kaldırılmasının da doğru bir adım olduğunu belirterek, bunun yurtdışı borçlanmanın da önünü açacak bir düzenleme olduğunu belirtti. Güzeloğlu banka olarak kredi mevduat oranlarının yüzde 118 olduğunu ve yüzde 120’yi aşmak istemediklerini kaydetti.