‘Vay be!’ dedirtecek

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl ilk kez yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalelerinde rüzgâr enerjisinde teklif edilen fiyat ile Avrupa, hatta dünyada rekor kırılarak başarılı bir süreç ortaya konulduğunu söylerken, “YEKA ihalesine dünyadaki en büyük 10 üreticiden 8’inin girmesi sadece fiyat değil, Türkiye piyasasının öngörülebilirliği açısından potansiyelini ortaya koydu. Güneşte de dünyanın en büyük ihalesini yaptık, önemli adımlar attık. Rüzgârda da, güneşte de 2018’de farklı sürpriz adımlarla devam edeceğiz. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağız. Büyüme ve gelişme anlamında piyasayı şaşırtmaya ve ‘vay be!’ dedirtmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

YEKDEM MİLADINI DOLDURDU

Albayrak, 6. Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nde (TÜREK) Türkiye rüzgâr piyasasına ilişkin açıklamalar yaptı. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’nın (YEKDEM) 2020’den sonra devam etmeyeceğini vurgulayan Albayrak, “YEKDEM o günün koşullarında ciddi bir katkı yaptı ancak miadını doldurdu. YEKA’yla daha rekabetçi bir sürece devam edeceğiz” dedi. Sadece 2016’da devreye giren yeni kapasitenin yüzde 55’ini, 2017’de ise şu ana kadar devreye giren yeni kapasitenin yüzde 64’ünü yenilenebilir kaynakların oluşturduğunu belirten Albayrak, “Bu, dünyada sayılı bir başarı ve artarak büyümeye devam edecek. Yerli ve yenilenebilir desteğimiz bu çerçevede devam edecek. Rüzgârda geçtiğimiz yıl kurulumda Avrupa’da üçüncü, dünyada yedinci olduk. Bu yıl, bu rakamları hem güneş hem rüzgârda zorlayacağız, hatta geçeceğiz” dedi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ise bugün rüzgâr enerjisinin Türkiye’nin kurulu gücünün yaklaşık yüzde 8’ini, elektrik üretiminin ise yüzde 6’dan fazlasını oluşturduğunu kaydederek, “İnşallah, yıl sonuna kadar geriye kalan 32 bölgenin yarışmaları tamamlanacak ve bu projelere de önümüzdeki süreçte ön lisanslarını vereceğiz” dedi.

TANAP’TA İLK TEST YILBAŞINDA

TARİHİ bir iş olan Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının 2006’da devreye alındığını belirten Albayrak, “Dünya enerji piyasalarında tarihi adım olan TANAP ise seneye yıl ortasında açılıyor. Bu yılbaşı ilk test gazını basmaya başlıyoruz. Son olarak Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, modern demir İpek Yolu’nun açılışı da var. Biz ne yapıyoruz, birileri ne yapıyor. Kimse kusura bakmasın biz çalışmaya üretmeye devam edeceğiz” dedi.