Varoş Kartallar

Ben de sevgili büyüğüme “Varoş Kartallardan” selam olsun diyorum…

“Çarşı sabaha karşı” gecenin adı…

Tıpkı İnönü’deki gibi…

Pankartlar ile donatılmış yoldan geçiyoruz.

‘Deve Erol’ ağabeyimizin yaptığı kocaman “Kartal” yazılı pankart bizi selamlıyor. Fatih Kaya yazıyor

Kuruçeşme’ye giriş yapıyoruz.

Ne kırmızı halılar var önümüze serilen ne de kapıda hoş geldiniz diyen görevliler…

Sadece Pankartlar, İnönü’ye girer gibi…

Üst araması ile içeri alınıyoruz…

Tek bir farkla içeride meşale yakmak ve alkol almak serbest…

Köşeyi döner dönmez “Varoş” yazılı pankart tam da gecenin misafirlerine sesleniyor...

“Saraylı olamadık belki ama Kuruçeşme’de varoş olmaktan gurur duyuyoruz” dercesine, anlamı olan bir pankart…

Saraylı başkanımız bile o müthiş atmosferden etkilenip, elini havaya kaldırarak üst üstte 5 şampiyonluk sözü veriyor…

Planlı programlı bir söz değil, o anki ruh hali ile içindeki sesi dinleyerek konuşuyor…

Sonra Şebnem Bal sahne alıyor.

FB TV’de boy gösterdiğinden taraftar şüpheli bakıyor biraz…

Kenardan laf atmalar oluyor.

Tam o esnada tepkilerden bunalan Şebnem Bal, “Yanlış Beşiktaşlısınız” diye bir cümle kuruyor…

Soy ismi ‘Bal’ fakat sarf ettiği sözler hiçte bal tadı vermedi…

Ortalık karışıyor…

Kulisin yolunu tutuyor…

Açık kalmış(!) mikrofona gelen cinnet sesleri de çabası…

Manifestosu “alayına gider” olan çArşı’ya bu sözler söylenmez…

Zaten Alen Markaryan’da isyan edip “Sanatçıların zorladığı kadar, tribünde zorlanmadım” diyerek olayı özetliyor…

Neyse ki kutlamalara gölge düşmeden devam etti.

Sırayla ‘taraftar’ kimliğiyle sahne alan Beşiktaş sevdalıları coştu, coşturdu.

Gecenin sonunda Alen Markaryan 41. kutlama bu geceki dedi…

O zaman 41. kere maşallah diyelim…

Bize de aşk olsun…

40 gün 40 gece dedik, 41. kutlamayı yaptık.



Ricardo Quaresma ve Batuhan Karadeniz



Aynı gece taraftar dilinden hiç düşürmedi Quaresma’yı…

Adı gibi futbolcunun ‘karizmasına’ tutulmuştu…

Cem Dizdar bile sahnedeyken dayanamayıp eşlik etti tezahürata…

Başkanın da artık bu sese kulak verme zamanı geldi.

Başkanım; Quaresma’yı getir, kombinelerin hepsini sat, rekor kır…

Kartal Yuvaları dolsun taşsın…

Dünya Beşiktaş’ı konuşsun…

Uzun yıllardır taraftar bir futbolcuyu bu kadar istediğini belli etmedi…

Bundan daha iyi bir fırsat olur mu?



Gecenin gündemin de olmayan bir diğer isim de üvey evlat Batuhan Karadeniz…

Genç, yetenekli…

Anadan doğma futbolcu…

Ama bir dil var evlerden uzak…

Mustafa Denizli ile arasındaki sorunun kaynağı da diline hâkim olamaması…

Mutlaka bu negatif yönünü törpülemesi lazım…

Daha olgun ve alçak gönüllü açıklamalar yararına olacak.

Ancak çözüm için de geç değil…

“Kol kırılır yen içinde kalır” tam kriz zamanları için söylenmiş bir söz…

Batuhan, hocasından özür diler, elini öper, buzlar erir…

Mustafa Hocanın da artık bu konuyu fazla uzatmaması gerekiyor.

Yoksa bu genç arkadaşımız Beşiktaş’tan kopacak.



FK