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Vali Yurtnaç: Yozgat’a yatırımın avantajlarını anlatacağız

DHA
07.09.2017 - 12:07 | Son Güncelleme: 07.09.2017 - 12:07

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, gurbetçi işadamlarına yönelik düzenleyecekleri zirveyle ilgili programın netleştiğini açıkladı. Yurtnaç, Sorgun Büyük Termal Otel’de 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek toplantıya, ORAN Kalkınma Ajansı işbirliğiyle yurt dışında yaşayan Yozgatlı 80 iş adamını davet ettiklerini söyledi.

YATIRIMLARLA birlikte Yozgat’ta hareketliliğin yaşanacağını belirten Vali Yurtnaç, Yozgat’ı Türkiye’nin Davos’u yapacaklarını, bununla birlikte, ‘toplantı ve kongre turizmini’ Yozgat’a getireceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı. Bunun için de altyapı çalışması yaptıklarını belirten Yurtnaç, şunları söyledi: “Hızlı trenle beraber Yozgat-Ankara arası 50 dakika olacak. Yatırımlarla birlikte şehirde bir hareketlilik olacak. Toplantımız sadece Yozgatlı iş adamlarına değil, tüm iş adamlarına açık. Dışarıdaki insanların enerjisini Yozgat’a katacağız. Bu çalışmanın ikincisini yapıyoruz ve Avrupa’da yaşayan Yozgatlı iş adamlarını davet ediyoruz. Bu cuma gününden itibaren 8-10 Eylül tarihlerinde 80 iş adamı Yozgat’a gelecek. Onlara Yozgat’ın fırsatlarını, Yozgat’ın teşviklerini, Yozgat’a yatırım yaptıklarında ne gibi avantajları olacak, hepsini anlatacağız. Aynı zamanda da memleket özlemlerini giderecekler.”

5 SENE HAREKETLİ OLACAK

Ortaya bir hedef koyduklarını kaydeden Vali Yurtnaç, bu hedefi gerçekleştirmek için de tuğlaları yavaş yavaş üzerine koyduklarını, şehirde yaşayan insanlar veya bu şehri seven insanların verecekleri desteği önemsediklerini anlattı. Yurtnaç, “Özellikle 3. Organize Sanayi’nin yapılıyor olması ve yanında havaalanının bulunması, iş adamlarımızın ilgisini artıracaktır. Böylelikle üreten bir şehir oluşturacağımız gibi istihdama da katkıda bulanacağız. Yozgat’ta çalışanlar olacak, dışarıdan Yozgat’a çalışmaya gelenler olacak. Dolayısıyla Yozgat’ın havası değişecek. Bu değişim Yozgat’ta hareketi, üretimi sağlayacak ve güzel sonuçlar doğuracak. Yozgat’ın 5 senesi hareketli olacak” diye konuştu.

Etiketler: Yozgat , işadamı , Kemal Yurtnaç , GURBETÇİ , Gurbetçi
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