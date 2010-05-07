Urfa acÄ±lÄ± olmazdÄ± hani

Hakeden kazandÄ±. Kupa finali hakkÄ±nda yapÄ±lan en kÄ±sa ve doÄŸru yorum budur. Trabzonspor maÃ§ boyunca oyun olarak Ã¼stÃ¼n gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta bir ara Alexâ€™in bÃ¼yÃ¼sÃ¼ne kurban gidecek gibi gÃ¶zÃ¼ktÃ¼yse de arka arkaya bulduÄŸu gollerle FenerbahÃ§eâ€™nin Ã¶zlemini baÅŸka bahara bÄ±raktÄ±.

Urfa Ã§ok gÃ¼zel yer. Gitmeyenler iÃ§in ÅŸiddetle tavsiye ederim. GÃ¶recek, yiyecek, iÃ§ecek Ã§ok ÅŸey var. Ã‡ocukluktan beri hep karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±rÄ±m, Adana Kebap mÄ± acÄ±lÄ± olandÄ± yoksa Urfa mÄ± diye. DÃ¼n itibarÄ± ile bildiklerimi yine unuttum. Urfaâ€™nÄ±n da acÄ±lÄ±sÄ± oluyormuÅŸ.

FenerbahÃ§eâ€™nin geÃ§tiÄŸimiz haftalarda alÄ±nan skorlarla coÅŸan medyasÄ±nÄ±n Ã§Ä±karÄ±mlarÄ± Urfaâ€™nÄ±n Ã§imlerine gÃ¶mÃ¼ldÃ¼, hem de Ã§ukuru ilk golde bÃ¼yÃ¼k hatasÄ± olan Bilica kazdÄ± yine. Azizsilin, Aykut Hoca, disiplin, takÄ±mda arkadaÅŸlÄ±k, Daumâ€™un dehasÄ± filan kalmadÄ±, bir baktÄ±lar kupa sayacÄ± 27â€™den 28â€™e doÄŸru gidiyor. E ne oldu iki gÃ¼nde? Futbol hayat gibi garip, adama saÄŸ gÃ¶sterip solu Ã§akÄ±veriyor.

MaÃ§ Ã¶ncesi ve hatta maÃ§ sÄ±rasÄ±nda kaÄŸÄ±t Ã¼zerindeki takÄ±mlarla ve kafada oynanan maÃ§larda FenerbahÃ§e hep %70 Ã¶ndeydi. FenerbahÃ§e ile kupa arasÄ±nda Trabzsonsporâ€™dan Ã§ok kaleci Onur var diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorduk, dÃ¼n kurtarÄ±ÅŸ yapmak zorunda bile kalmadÄ±. AnlÄ± ÅŸanlÄ± FenerbahÃ§e maÃ§ boyunca ne top yapabildi, ne pres. Topla da topsuz da oyuna hakim olamadÄ±lar.

Adnan Polatâ€™Ä±n bu â€˜kirliâ€™ sezonunda, herkes kafasÄ±na gÃ¶re bir senaryo uyduruyor. Daha Ã¶nce buradan teoriler Ã¼retip Ã¼zerinde kendimce ben de atÄ±p tutmuÅŸtum. Uludigi teorisi gelecek sezon decoder satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n patlama yapmasÄ±nÄ±n Anadolu Futboluâ€™nun ayaklanmasÄ±na baÄŸlÄ±yordu. Bunun ilk ayaÄŸÄ± tamam, ÅŸimdi sÄ±rada Bursaâ€™nÄ±n ÅŸampiyonluÄŸu var. TÃ¼m sezon oynadÄ±ÄŸÄ± veya oynamadÄ±ÄŸÄ±n futbolla, dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± forvetsiz hattÄ±na sahip FenerbahÃ§eâ€™nin her iki kulvarda da buralarda olmasÄ±nÄ± Ã§ok az insan bekliyordu zaten.

Åžimdi baÅŸka teoriler de ortaya dÃ¶kÃ¼lÃ¼yor ve olaylar inadÄ±na komplolarÄ±n ekseninde gerÃ§ekleÅŸiyor. DÃ¼n maÃ§Ä± beraber izlediÄŸimiz arkadaÅŸlar maÃ§tan Ã¶nce iddiaya girdiler mesela: Trabzonspor son maÃ§a eksik kadroyla Ã§Ä±kar mÄ± Ã§Ä±kmaz mÄ± diye. BugÃ¼n birisi aradÄ±: Alanzinho ile Collman Ã¼lkelerine dÃ¶nmÃ¼ÅŸ SelÃ§uk da sezonu kapatmÄ±ÅŸ dedi. Bu doÄŸru Ã§Ä±karsa ve HÄ±ncalâ€™Ä±n ters AnkaragÃ¼cÃ¼ teorisiyle birleÅŸir de FenerbahÃ§eâ€™ye ÅŸampiyonluk gelirse kim kime neyi anlatabilir. Al gÃ¼lÃ¼mâ€¦ Ver gÃ¼lÃ¼m.

TakÄ±m performansÄ±nda bu kadar fark olursa, birgÃ¼n koÅŸan Ã¶teki gÃ¼n yÃ¼rÃ¼rse, bir maÃ§tan bir maÃ§a bu kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yÃ¼kseliÅŸler gÃ¶zlenirse futbol konuÅŸmuyor iÅŸte insanlar. DÃ¼nkÃ¼ maÃ§Ä±n istediÄŸiniz analizini yapÄ±n, Fenerâ€™in maÃ§ berabere giderken son 10 dakikada defansta nasÄ±l Ã¼Ã§e bir kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayamazsÄ±nÄ±z.

TÃ¼rkiye KupasÄ± finalinden benm aklÄ±mda iki soru var: Ä°ki baÅŸkanÄ±n ortasÄ±nda oturmasÄ± gerekenÂFederasyon BaÅŸkanÄ± gerÃ§ekten Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±mâ€™a kÃ¼s olduÄŸu iÃ§in mi Åžeref TribÃ¼nÃ¼nde saÃ§ma bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ oluÅŸtu? TRT Spikeri gerÃ§ekten â€˜FenerbahÃ§eâ€™li taraftarlar staddan ayrÄ±lÄ±yorlar, keÅŸke kalsalar, en azÄ±ndan kupayÄ± gÃ¶rÃ¼rlerdiâ€™ dedi mi?

KÃ¼slerse saÃ§ma olmuÅŸ. Dediyse iyi demiÅŸ.