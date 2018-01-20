Üretim 5 kat arttı

Süs bitkileri arasında en çok tercih edilenlerden olan orkidenin üretimi, 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 504,1 artış gösterdi. Geçen yıl 1 milyon 625 bin orkide üretildi.



Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kesme çiçek ve diğer süs bitkilerinden oluşan süs bitkileri üretimi, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 7 artarak 1 milyar 619 milyon 28 bine yükseldi.

Geçen yıl üretilen süs bitkilerinin yüzde 64,9'unu, 1 milyar 50 milyon 585'le kesme çiçekler oluşturdu. Kesme çiçek üretimi bir önceki yıla göre yüzde 1,2 arttı.

Diğer süs bitkileri ise 568 milyon 443 bin adet üretimle süs bitkilerinin yüzde 35,1'ini kapsadı. Diğer süs bitkileri de bir önceki yıla göre yüzde 19,5'lik artış gösterdi.

Söz konusu dönemde süs bitkilerinde en yüksek üretim artışı orkidede görüldü. Orkide üretimi geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 504,1 artarak 1 milyon 625 bine yükseldi.

YILLIK TÜKETİM 6 MİLYON

Süs Bitkileri Üreticileri Alt Birliği (SÜSBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Dündar, Türkiye'deki orkide tüketiminin yıllık yaklaşık 6 milyon adet olduğunu söyledi.

Orkidenin daha önce ithal edildiğini belirten Dündar, "10 yıl önce Türkiye'de üretimi yoktu. Bundan 6 yıl öncesinde Adana'da yapılan yatırımlarla yıllık 300 bin adet üretilmeye başlandı. Geçen yıl Yalova'da faaliyete geçen bir işletmede de yıllık 1,5 milyon adet kapasiteyle üretim yapılabilecek. Bu yatırımlar sonucunda orkide üretiminde büyük bir artış meydana geldi. Bu üretim şu anki tüketimin yaklaşık yüzde 30'unu karşılayabiliyor." ifadesini kullandı.

Dündar, yakın zamanda orkide üretiminin 3 milyona çıkmasını beklediklerini, gelecek yıllarda ihtiyacın tamamının yurt içinde üretilebileceğini kaydetti.

"BİR ORKİDE 3 YILDA YETİŞİYOR"

Orkide üretiminin çok zahmetli olduğuna dikkati çeken Dündar, "Süs bitkileri içerisinde en çok süreye ihtiyacı olan bitki. Bir orkide 3 yılda yetişiyor. Isıtması, soğutması ve gübrelemesi yönünden tam teşekküllü bir tesis gerekiyor." diye konuştu.

Dündar, orkidenin sadece Türkiye'de değil dünyada çok tercih edilen bir süs bitkisi olduğunu, Türkiye'de perakende fiyatının yaklaşık 25 liradan başladığını aktardı.

Türkiye'nin 82 milyon dolarlık süs bitkileri ihracatına karşılık 87 milyon dolarlık ithalatı olduğunu bildiren Dündar, "İthalatı azaltmak için aynı kalitede ürünü Türkiye'de üretmemiz gerek. Süs bitkileri üretilen bölgelerde araziler elverişli değil. Devletin arazi desteği vermesi lazım. Bu sayede ithalatı azaltabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.



