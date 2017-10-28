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Ünlü yapı markete kayyum atandı

Hürriyet Haber
28.10.2017 - 12:09 | Son Güncelleme:

Antalya’da Fethullahçı Terör Örgütü’ne yönelik yürtülen operasyonlar kapsamında Banio Yapı Marketleri’nün 4 yöneticisi gözaltına alındı. Şirkete ise TMSF kayyım olarak atandı.

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik yürtülen soruşturmalar kapsamında önceki gün ilginç bir gelişme yaşandı. Örgüte ile irtibatları bulunduğu ve finans sağladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yürütülen Banio Yapı Marketleri'nin yöneticileri olan Osman, Abdulkadir, Durmuş ve Ahmet Kaya hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINDALAR

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin örgüte finans sağladıklarına ilişkin MASAK raporu bulunduğu iddia edildi. Emniyette sorguya alınan şüpheliler polisteki işlemlerinin tamamlanması ardından savcılığa çıkarılacak.

Ünlü yapı markete kayyum atandı

KAYYUM ATANDI

Diğer taraftan Banio Yapı Marketleri'ne savcılığın talebi üzerine hakimlik kararı ile el konuldu. Şirkete TMSF kayyum olarak atandı. TMSF hakimlik kararı ardından şirket yönetimini devraldı. Sabah

Etiketler: yapı market
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