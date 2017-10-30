Ünlü milyonerlerden para yönetimi hakkında etkili tavsiyeler

Dünyaca ünlü girişimcilerin milyon dolarlara sahip olmaları tesadüf değil. Finans konusunda öngörülü ve mantıklı hareket eden milyonerler para yönetimi hakkındaki tavsiyeleriyle size de ilham verebilir.

İşte dünyaca ünlü milyonerlerin para yönetimi hakkında dikkate alınacak tavsiyeleri;

Satın almadan önce iki kere düşünün - Jackie Mason

Amerikalı ünlü komedyen ve milyoner Jackie Mason, bir şey satın almadan önce iki kere düşünmek gerektiğini ve gerçekten o şeye ihtiyacınız olup olmadığına karar vermeniz gerektiğini öğütlüyor. İhtiyaçları belirlemek ve ona göre satın alma kararı vermek ise bu konuda etkili.

Olduğun gibi görün - Oprah Winfrey

Amerikalı talk show sunucusu ve en zenginleri arasında yer alan Oprah Winfrey ise para yönetimi konusunda insanın her zaman kendisi gibi hareket etmesini öğütlüyor. Olduğundan farklı görünmeye çalışmak ve gösteriş yapmak yerine ayakların yere sağlam basması gerektiğini belirtiyor.

Sahip olduklarınızın değerini bilin - Peter Lynch

Ünlü iş adamı ve milyoner Peter Lynch sahip olduklarınızın değerini bilmenizin size her zaman para yönetimi konusunda fayda sağlayacağını söylüyor. Lynch'e göre zor günleri her zaman hatırlamak ve kıymet bilmek parayı savurmayı da önlüyor.

Parayı harcamak yerine cebinize geri koyun - Will Rogers

Ünlü Amerikalı sinema oyuncusu Will Rogers, para harcamak yerine parayı cebinize koymanın para yönetiminin altın kuralı olduğunu belirtiyor. Paranızı ikiye katlamak için bu yönetimi denemeye değer.

Para harcamak kolay ama sonrasını düşünün - Mark Cuban

Amerikalı milyoner iş adamı Mark Cuban, sıfırdan zengin olan bir isim. Mark Cuban para harcamanın kolay ama sonrasında yaşanan pişmanlığın ise zor olduğunu belirterek tasarrufa dikkat çekiyor.





Tek bir gelir yerine birden fazla gelir kazanmaya odaklan - Warren Buffett

Amerikalı milyoner Warren Buffett, asla tek bir gelir kaynağı ile geçinmeyi düşünmemek gerektiğini söylüyor. Kendinize mutlaka ikinci bir gelir kaynağı bulmanızın finansal açıdan sizi yukarıya taşıyacağını belirtiyor.

Garsonluk yapmak aslında bir fırsattır - Bill Gates

Amerikalı ünlü girişimci ve milyoner olan Bill Gates, garsonluk yapmanın asla küçümsenecek bir şey olmadığını ve size hayata başka bir açısı kazandırmanın yanında hayat tecrübesi ve para yönetimi becerisi kattığını vurguluyor.