Ünlü iş adamından muhtaçlık belgesi

KASTELLİ’DEN ALINAN DAİRELER



Zeki Tanyeri ile apartman yönetiminin sıkıntı yaşadığı apartman dairesi Bağdat Caddesi’nde bulunuyor. Söz konusu daireler, Banker Kastelli olarak anılan Cevher Özden’den Tanyeri ailesine geçti. 1986 yılından bu yana Tanyeri Ailesi’ne ait olan dairelerde 20 yıldan bu yana Zeki Tanyeri yaşıyor.

MUHTAÇLIK BELGESİNİ SUNDU



Edinilen bilgilere göre, Tanyeri ailesi apartman yönetimi ile sıkıntı yaşadı. Aidat ödemeleri yanı sıra, haksız olarak alınmaya çalışıldığı iddia edilen bazı rakamlar nedeniyle taraflar arasında sorun çıktı. Yönetim, Tanyeri’ye yönelik icra takibi başlattı. Takip tutarı 200 bin TL olarak kayıtlara geçti. Tanyeri tarafı, uygulanan faizin fahiş olduğu gerekçesi ile takibe itiraz etti. Bu kez konu icra hukuk mahkemesine taşındı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Tanyeri’yi haklı buldu. Mahkemenin bu kararı istinafa taşındı. İstinaftan da, yerel mahkemenin kararına onama kararı çıktı. Tanyeri bu mahkemedeki davaya kazandı. Yönetim bu kez İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde yeni bir dava daha açtı. Edinilen bilgilere göre Tanyeri 2 ay kadar önce bu dava dosyasına, muhtarlıktan aldığı muhtaçlık belgesini sundu.







500 MİLYON DOLARLIK TESİSE ÇÖKTÜLER



Zeki Tanyeri, yaşananlara ilişkin hurriyet.com.tr’ye şunları söyledi “Bu binada 20 yıldan bu yana yaşıyorum. Daireleri edinme tarihimiz ise 1986 yılı. Evet 2 ay kadar önce mahkemeye muhtaçlık belgesi sunduk. Karşı taraf mahkemeye, bizim büyük bir zenginlik içinde olduğumuzu öne sürerek yüzde 20 de icra inkar tazminatı ödememizi istedi. Bu belgeyi de, iyi niyetimizi göstermek amacı ile mahkemeye sunduk. Açılan ikinci dava devam ediyor. İlk davayı zaten biz kazanmıştık. Ki bu davayı da, muhtaçlık belgesini sunarak kazanmadık. Öte yandan, bir dizi dava ile uğraşıyoruz. Ve bu davaların harçları da milyonlarca lira tutuyor. Ancak söz konusu belgeyi, yönetimle yaşadığımız sıkıntıya ilişkin dava dosyasına dışında başka hiçbir dosyaya sunmadık. Kamuoyunun gündemine geldi, 500 milyon doların üstünde olan İzmir Bornova'daki Cer Çelik’e, Erol Evcil ve çetesi çökmeye çalışıyor. Biz dev tesisimizi kurtarmak için büyük bir hukuki mücadele yürütüyoruz. Yaklaşık 9 yıldır bu hukuki mücadeleyi veriyoruz. Bu süreçte, bankalardaki hesaplara bloke konulduğu için nakit akışında sıkıntı çektik. Ancak şimdi işleri yavaş yavaş yoluna koymaya başladık” dedi.

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