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UniCredit'ten kritik Türkiye tahmini

Hürriyet Haber
09.09.2017 - 07:29 | Son Güncelleme: 09.09.2017 - 07:29

UniCredit 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Türkiye yıllık ortalama enflasyon tahminlerini aşağı revize etti.

UniCredit, 8 Eylül itibariyle enflasyon ve büyümeye ilişkin güncellenmiş küresel ekonomik tahminlerini yayınladı.

Buna göre bankanın, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin Türkiye ortalama GSYİH büyüme tahmini değişmeyerek sırasıyla yüzde 4.6 ve yüzde 3.3 seviyelerinde sabit bırakıldı.

Bununla birlikte kurum, her iki yıla ilişkin enflasyon tahmininde aşağı yönlü revizyona gitti.

Bankanın tahminine göre Türkiye'de yıllık ortalama enflasyon 2017'de yüzde 10.6 (28 Temmuz tahminine göre yüzde 0.2 aşağı revize edildi), 2018 yılında ise yüzde 8.7 (yüzde 0.6 aşağı revize edildi) seviyesinde gerçekleşecek.

Etiketler: UniCredit , UniCredit türkiye , UniCredit şubeleri
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