Ümraniye'nin yıldızı parlıyor

HÜRRİYET’in gayrimenkul sektörünü en iyiyi teşvik etmek ve sektörün sorunlarının çözümüne destek sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin 12’incisi İstanbul Ümraniye için yapıldı. Ümraniye Hekimbaşı Tarihî Av Köşkü’nde gerçekleşen zirvede Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve gayrimenkul sektörü temsilcileri bir araya geldi. Son yıllarda Anadolu yakasının önemli merkezlerinden biri haline gelen Ümraniye ilçesi, ana arterlere yakınlığı sayesinde Avrupa yakasına da rahat erişim sağlanabilen bir bölge konumuna geldi. Hızlanan alternatif ulaşım ve altyapı çalışmalarıyla bölgenin değeri artarken, Ümraniye’de markalı konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi yatırımları da hayata geçiyor. 50 bin kişinin çalışması beklenen İstanbul Uluslararası Finans Merkezi de bölgenin gelişiminde önemli bir itici güç olacak.



HEDEF DEĞER KATMAK

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’nin moderatörlüğünü yapan Hürriyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Sefer Levent, gerçekleştirilen zirvelerle bölgelere fayda sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. İlçelerin her yönü ile tartışıldığını hatırlatan Sefer Levent, “Lokasyonu, yeni metro yatırımları ile gelişimini sürdüren Ümraniye’de hem konut hem de ofis pazarı önemli gelişim gösteriyor. Son yıllarda cazibe merkezi haline gelen Ümraniye kurumsal firmaların da dikkatini çekiyor. Büyük firmaların yeni adres olarak bu bölgeyi seçtiğini, gayrimenkul firmalarının da bölgeyi radarına aldığını görüyoruz” dedi. Gelişen Bölgeler Zirveleri hakkında bilgi veren Hürriyet Reklam Grup Koordinatörü Gürcan Korkmaz ise “Her yıl kasım ayında gayrimenkul yarışması Sign of the City Awards’u düzenliyoruz. Gelişen Bölgeler Zirvesi de bunun bir alt kırılımı. İstanbul’da gelişen bölgeleri masaya yatırırken, İstanbul dışında gelişen ve gelişme potansiyeli taşıyan illere gidiyoruz. Amacımız sadece bölgelerin güzelliklerini anlatmak değil, aynı zamanda eksikleri gündeme getirmek ve sorunların çözümüne katkı sağlamak. 12’inci kez gerçekleşen zirvede bize destek olan Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve yardımcılarına, sponsorlarımız, Ant Yapı, Artaş İnşaat, CanPark AVM, Oryataş ve Sur Yapı’ya da teşekkür ederiz” dedi.







YENİ YATIRIMLAR YOLDA

12. Gelişen Bölgeler Zirvesi’ne Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, AK Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur’un yanı sıra bölgede proje geliştiren Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, CanPark Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Can Gür, Oryataş Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buğdaycı, Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay da katıldı. 13-14 yıl önce gecekonduları ve çöpleri ile gündemde olan Ümraniye’de bugün çok farklı bir tablo ortaya çıktığını belirten konuşmacılar, ilçe adına yapılan plan çalışmaları ve kentsel dönüşümle yeni bir sayfa açıldığını dile getirdi. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’ne ev sahipliği yapan bölgede çok sayıda markalı konut, ofis, otel ve alışveriş merkezi yatırımları yapıldığını belirten katılımcılar yeni metro ve tünel yatırımları ile ilçenin değerine değer katacağına dikkat çekti. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, ada bazlı büyük kentsel dönüşüm projeleri başlatacaklarını açıklarken, gayrimenkul şirketlerinin patronları da “yeni yatırımlara varız” mesajı verdi. Gelişen Bölgeler Zirvesine katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Mürteza Zengin, düzenlenen toplantının önemine değindi ve “Siyasetin güncel sıcaklığı içerisinde bunların konuşuluyor olması son derece faydalı. Bu tür toplantıların devamını diliyorum” dedi.



AKSAMALARI GÖZ ARDI ETMEMEK LAZIM

TÜRK ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü ve bunun moral verdiğini belirten Hürriyet yazarı Vahap Munyar, “Beklenti yüzde 7’ye kadar çıktı. Fakat bir yandan da soru işaretleri var. Mesela açılan ve kapanan işyerleri. Mayıs 2016’da 1 milyon 747 işyeri varken, Mayıs 2017’de bu 1 milyon 783 olmuş. Ufak bir artış var. Ama en çarpıcı tarafı İstanbul’daki işyeri sayısında yaşanan değişim. 504 bin olan işyeri sayısı 503 bine düşmüş. Taşı toprağı altın denilen İstanbul ilk kez 2016’da göç verdi. İşsizlik, terör korkusu, trafik sorunu, kira artışı bunda etkili oldu. Göç edenler memleketlerinde sağlıklı geçim sağlıyorsa bu işin iyi tarafı. Ama ülkenin büyümesi için İstanbul ekonomisi lokomotif. Bu açıdan bakınca da göç vermeye zemin hazırlayan gerekçeler sorun” dedi. İhracatta ise olumlu bir tablo olduğunu belirten Vahap Munyar, Türkiye’nin ihracatında Avrupa’nın payının yüzde 51 olduğunu hatırlattı ve ekledi: “Avrupa ile ilişkileri iyi tutmalıyız. Biz çok iyiyiz demek yerine nerelerde eksiklerimiz var bakmak lazım. 2016’ya göre iyi durumdayız. Ama işler iyi gidiyor havasına girip eksikleri, aksamaları gözardı etmemek lazım.”



YABANCIYA KONUT SATIŞI DESTEK SAĞLAR

TÜRKİYE ve dünyadaki ekonomik gelişmeleri ise Hürriyet yazarı Uğur Gürses değerlendirdi. Dövizin ekonominin ana odağında duran en önemli parametre olduğunu belirten Gürses, “Kolay para döneminin bittiği, muslukların kısıldığı bir döneme girdik. Mayıs 2013’te Merkez Bankası ‘musluğu kısıyoruz’ dedi ve yaptı. Türkiye’de dışarıdan gelen parada kısılma oldu. 2015 sonrası kaynak azalınca, borçlar da birikince geri ödemede sorun başladı. Siyasi çalkantılar, darbe girişimi bunları dozunu arttırdı. Türkiye’nin kaynak alması lazım, o da sıcak para dediğimiz hisse senedi ve tahvil yatırımcısının Türkiye’ye gelmesi ile oluyor. Şubattan bu yana dışarıdan 8 milyar dolara yakın kaynak girdi. Ancak sıcak paranın kalıcılığını bilmiyoruz” dedi. Sanayi çalışırken ticarette işlerin yavaşladığını belirten Gürses, Ankara, İzmir İstanbul’da boşalan dükkânların bunun en iyi göstergesi olduğunu ifade etti. İstanbul’daki konut fiyat artışının Türkiye’nin altında kaldığını belirten Gürses, “Bu aslında reel olarak gerileme demek. İç pazarda bir zayıflık var. Gayrimenkul için yabancıya satış odaklı bir destek olabilir. Türkiye’de bu yıl yabancıya konut satışında 4.5 milyar dolara ulaşıldı. Bu alandan destek sağlanabilir” dedi.