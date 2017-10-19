Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Ankara'da yapılacak

Enerji sektörünün karar alıcıları, uzmanları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirecek Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF), 8-10 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek.



EIF'ten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu ve Limak ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek kongrede, enerji sektöründe uzman 250’ye yakın firmanın aynı platformda buluşturulması hedefleniyor.

Global Enerji Derneği tarafından 9 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen ve Türkiye’nin en geniş uluslararası katılımlı kongre ve fuarı olarak bilinen EIF, Ankara'daki ATO Congresium’da yapılacak.

Kongrede tartışılacak ana konuların başında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ortaya koyduğu yerlileşme stratejisi, 10 yıl sonra enerjinin üçte ikisinin yerli kaynaklardan üretilmesi hedefi, milli enerji ve maden politikası, petrol ve doğalgaz üzerine geliştirilen uluslararası projeler ele alınacak.

Öte yandan, EIF'te bu yıl Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi de onursal başkan olacak.





