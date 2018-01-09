Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Ucuz konut için pilot şehir önerisi

Ucuz konut için pilot şehir önerisi

Hürriyet Haber
09.01.2018 - 21:35 | Son Güncelleme:

İSTANBUL İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, orta ve orta gelir altı gurubun ev sahibi olması için pilot şehirler kurulması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesinin orta ve ortanın altı olduğunu belirten Durbakayım, “Ekonomik veriler iki kişilik ailede toplam gelirlerin yaklaşık 6 bin lira seviyesinde olduğunu işaret ediyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık azami miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsayımı ile alabilecekleri brüt 70-75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2,5-3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 lira civarında olmalı. İnsanların aylık azami 2 bin lira ödeyerek ev sahibi olabilmesi için, işlerine yürüyerek veya toplu taşıma ile kısa zamanda ulaşabildiği, sağlık, eğitim, sanat-kültür ve sosyal hizmetlerin bedelsiz veya çok küçük bedellerle sunulacağı pilot şehirler kurmalıyız” dedi.  Durbakayım, pilot şehirlerin yerinin tespiti, planlaması, ihalelerinin yapılması ve işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yeni bir müdürlük kurulabileceğini söyledi.

Etiketler: Nazmi Durbakayım , İNDER , gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri