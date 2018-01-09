Ucuz konut için pilot şehir önerisi

Türkiye’de konut ihtiyacı olan kesimin yüzde 85’inin gelir seviyesinin orta ve ortanın altı olduğunu belirten Durbakayım, “Ekonomik veriler iki kişilik ailede toplam gelirlerin yaklaşık 6 bin lira seviyesinde olduğunu işaret ediyor. Bu ailelerin konut için ayırabilecekleri aylık azami miktarın 2 bin lira civarında olacağını varsayımı ile alabilecekleri brüt 70-75 metrekarelik dairenin metrekare satış fiyatı 2,5-3 bin lira arasında olması gerekiyor. Bu fiyatlardan konut satılabilmesi için üretimde arsa girdisinin ise metrekare başına 250-500 lira civarında olmalı. İnsanların aylık azami 2 bin lira ödeyerek ev sahibi olabilmesi için, işlerine yürüyerek veya toplu taşıma ile kısa zamanda ulaşabildiği, sağlık, eğitim, sanat-kültür ve sosyal hizmetlerin bedelsiz veya çok küçük bedellerle sunulacağı pilot şehirler kurmalıyız” dedi. Durbakayım, pilot şehirlerin yerinin tespiti, planlaması, ihalelerinin yapılması ve işletilmesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda yeni bir müdürlük kurulabileceğini söyledi.