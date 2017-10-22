Uçak parçalarına Manisalı firma imzası

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) rakamlarına göre yılın ilk yarısında 1,39 dolar olarak gerçekleşen kilogram başına ihracatını AB ülkeleri seviyesine çıkarma hedefi koyan Türkiye'de yüksek teknolojiye dayalı ürünlerle dünyada adından söz ettiren firma sayısı da arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İLE KATMA DEĞER ARTIŞI

Sivil ve askeri uçak projelerine parça üretmek üzere İzmir'de kurulan ve 2 yıl önce Manisa'ya taşınan HMS Makina, onay süreçlerini tamamladığı kimyasal proses sayesinde uçaklara doğrudan takılabilen parça üretimine başladı.

Airbus A 380, A 350 ve A 400 M nakliye uçaklarının yanı sıra lüks jetler üreten Bombardier'e doğrudan parça göndermeye başlayan firmanın ihracatı, bir yılda ikiye katlanarak 17 milyon dolara ulaştı.

Alüminyum, nikel ve titanyum alaşımlarıyla milimetrenin binde birine karşılık gelen mikron ölçeğinde talaşlı imalat yapan firma, son olarak bu parçaların doğrudan uçağa monte edilebileceği kimyasal proses, boya ve çatlak test laboratuvarlarını tamamladı.

Bu yatırımla Türkiye'de sadece Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ'de (TAI) bulunan kimyasal prosesi yedekleyen firma, uluslararası kuruluşların onayını da aldıktan sonra ihracatını artırdı.

Şirket Genel Müdürü Aziz Meydan, uçak kapıları üzerinde bulunan küçük parçaların torna işlerini yaparak girdikleri sektörde halen tuvalet kilidinden uçuş kontrol bilgisayarına kadar çok sayıda yapısal parçayı yapabildiklerini kaydetti.

TAI ile birlikte doğrudan uçağa takılabilecek yüksek katma değere sahip uçak komponenti üretebilen iki firmadan birisi haline geldiklerine işaret eden Meydan, şu bilgileri verdi:

"Havacılık sektöründe bitmiş bir uçağın kilogram başına fiyatı 2 bin dolardır. Bunun büyük bölümü yazılım ve tasarım boyutudur ancak yüksek teknolojiye dayalı komponentlerde de kilogram başına fiyat 500 doların üzerinde. Kimyasal prosesi devreye almadan önce siparişini aldığımız parçaların talaşlı imalatını yapıp son işlemleri için yurt dışındaki tesislere gönderiyorduk. Buradaki katma değeri kullanamıyorduk. Bu prosesin tamamlanmasıyla artık doğrudan tedarikçi statüsü kazandık. Böylelikle parça başına 2-3 kat daha yüksek fiyatlarla ürün göndermeye başladık. Şu anda kilogram başına ihracatımızın 500 doların üzerinde olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ürettiğimiz bazı parçalarda bu değer 2 bin dolara ulaşıyor."

Meydan, havacılık şirketlerinden çok sayıda talep aldıklarını ancak sindire sindire büyümek istediklerini dile getirerek, çok hassas olan bu alanda bir hata yapmak istemediklerini ifade etti.

Kimyasal prosesin devreye alınmasıyla hemen hemen tamamı ihracat olan cironun ikiye katlandığını, bu sürecin aynı hızla devam edeceğini dile getiren Meydan, bu gelişmeyi göz önüne alarak Manisa'da 4 yıl sonra ikinci tesisi yapmak üzere inşaata başladıklarını kaydetti.

NİTELİKLİ ÇALIŞAN İÇİN OKUL KURDU

Çalışan sayısının 4 yılda 4 kat büyüyerek 400'ü geçtiğini, elemanların niteliğini artırmak için Milli Eğitim Bakanlığı izniyle fabrika bünyesinde çıraklık okulu kurduklarını anlatan Meydan, her yıl 10 çocuğu iş garantili olarak eğittiklerini, bu sayıyı artırmak istediklerini belirtti.

Meydan, Türkiye'nin havacılıkta üretim kültürü ve teknik altyapı bakımından gelişmiş ülkelerle yarışabilir düzeyde olduğunu ifade ederek, bunun doğru yönlendirilmesi ve KOBİ'lerin dışa açılmasının desteklenmesi halinde yüksek katma değerli ihracatın artabileceğini kaydetti.

Avrupalı firmaların Türkiye ile iş birliği yapmaya istekli olduğuna dikkati çeken Meydan, "İş dünyası, siyasete çok bakmıyor. Türkiye ve Avrupalı şirketler arasındaki ilişkiler, siyasi gelişmelerden etkilenmeden devam edecek. Bizler de bir olumsuz etkilenme görmedik." diye konuştu.

Bir Türk şirketi olarak "uçar parça" üretmenin gurur verici olduğunu anlatan Meydan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uçağın tuvaletinden uçuş kontrol radarlarına, kanatlarından kabin içi ekipmanlara kadar birçok parçayı üretiyoruz. Uçağa bindiğinizde görebileceğiniz dokunabileceğiniz birçok parçamız var. Örneğin bineceğim uçak Airbus ise girerken kapıya her zaman bakarım çünkü kapıyı gövdeye bağlayan parçalar ve ana gövde parçaları bizden çıkıyor. Bu projelerin içinde olmak gurur verici."



