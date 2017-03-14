Twitch'de yeni dönem başlıyor!

Twitter hesabından duyuru yapan Twitch, beta sürecinin 16 Marttan itibaren başlayacağını duyururken, yeni dönemle birlikte kullanıcıların kendilerine özel bir deneyim sunabilecekleri belirtildi.
Yeni masaüstü sürümüyle birlikte sesli ve görüntülü konuşma seçeneklerini de beraberinde getiriyor. Kullanıcılar oyun oynarken sesli veya görüntülü konuşma yapmak istediğinizde oyun içi ara yüzü kullanarak ayarları değiştirme şansı da bulabilecek.
Twitch’in getirdiği yenilikler bunlarla da bitmiyor. Çok yakında Twitch üzerinden oyun satın alınabilecek. Bu sayede kullanıcılar takip ettikleri yayıncıları desteklerken aynı zamanda ücretsiz Twitch sandıkları da kazanma şansına sahip olacak.