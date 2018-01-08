Tutmayın sanayiyi!

TÜRKİYE ekonomisinin geride bıraktığımız 2017 yılının son çeyreğinde de hız kesmeyeceğini öncü veriler ortaya koyuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre sanayi üretimi Kasım 2017’de takvim etkisinden arındırılmış şekilde 2016 Kasım’ına göre yüzde 7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış olarak Ekim 2017’ye göre artış ise yüzde 0.3 oldu. Ekonomik büyüme hesabına etkili olan arındırılmamış sanayi üretimi verisinde ise 2016 Kasım’ına göre artış yüzde 6.9 olarak belirlendi. Ekimde bu artış yüzde 8.9 idi. Ekim ve kasımda 2016’nın ekim ve kasım aylarına göre iki aylık üretim artışı yüzde 8 oldu. Ekonomistler yılın sonu için ekonomik büyüme tahminlerini güçlü sanayi üretimi verisi sonrasında güncelledi. Beklentiler yüzde 6.5-7 seviyeside.

GİYİM GAZA BASTI

Sanayi üretiminin yüzde 81.5’ini oluşturan imalat sanayinde Kasım 2016’ya göre artış yüzde 7.1 oldu. İmalat sanayinde öne çıkan sektörde sürpriz yok Kasım 2016’ya göre üretimini yüzde 15.6 artıran otomotiv sektörü yine sanayiyi sırtladı. Giyimdeki yüzde 16.6’lık üretim artışı da etkili olurken silah ve cephane üretiminin de dahil olduğu fabrikasyon metal ürünleri imalatında yüzde 11.6’lık üretim artışı dikkat çekti. Makine üretimindeki yüzde 16’lık artış da sanayi üretimindeki yüzde 7’lik büyümenin sebeplerinden. Sanayinin hızını kesen sektörler yüzde 24.5’lik üretim kaybıyla rafineri petrol üretimi ile yüzde 16.7’lik üretim azalışına sahne olan bilgisayar sektörü oldu.

MOBİLYA KAYIPTA

Vergi indirimlerinin bittiği sektörlerde ise üretim azaldı. En başta mobilya sektörü. 2016 Kasım’ına göre 2017 Kasım’ında yüzde 3.2’lik üretim düşüşü yaşayan mobilya sektöründe Ekim 2017’ye göre kayıp ise yüzde 2.8. Bilgisayar sektöründe de tüketici elektroniği nedeniyle vergi indiriminin bitişiyle üretim düşüşü yaşandı. Ekim 2017’ye göre kayıp yüzde 15.

BÜYÜME SANAYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, beklentilerin üzerinde artan sanayi üretimi verilerinin dördüncü çeyrekte de ülke büyümesinin güçlü olacağının ve büyümenin sanayi sektörü öncülüğünde olacağını gösterdiğini belirtti. Özlü, “Dayanıklı tüketim malları hariç tüm ürün gruplarının üretiminde artış görülmektedir. Dayanıklı tüketim mallarındaki düşüş ise vergisel teşvikler nedeniyle öne çekilmiş taleplerden kaynaklanmaktadır. Önümüzdeki aylarda bu ürün grubu da büyümeye tekrar olumlu yönde katkı verecektir” dedi.

BEKLENENİ AŞAN BÜYÜME OLACAK

KALKINMA Bakanı Lütfi Elvan, kasım ayı sanayi üretimi verilerinin, yılın son çeyreğinde büyümenin beklenenden daha yüksek olacağına işaret ettiğini belirterek, Türkiye ekonomisinin iç ve dış olumsuz algı operasyonlarına rağmen, güçlü ve kararlı şekilde yoluna devam ettiğini ifade etti. Elvan, yazılı açıklamasında, “2017 yıllık büyüme hızının yüzde 7 veya üzerinde gerçekleşmesini ve 2018 yılına da büyümenin güçlü bir giriş yapmasını bekliyoruz” diye konuştu.

İVME DEVAM EDİYOR

İŞ Yatırım Araştırma Bölüm Yönetmeni Muammer Kömürcüoğlu, açıklanan verinin sanayi üretiminde güçlü seyrin devam ettiğine işaret ettiğini belirterek “Türk Lirası’ndaki değer kaybının ihracata olumlu yansıması sanayi üretimindeki güçlü seyirde rol oynuyor. Son çeyreğe ait PMI verisi ve güven endeksleri olumlu sinyaller veriyor. Bu bağlamda, yüzde 6 olan 2017 büyüme tahminimizi yüzde 6.5’e güncelledik” dedi. ING Bank Ekonomik Araştırmalar Grubu Baş Ekonomisti Muhammet Mercan da verinin aktivitedeki iyileşme eğiliminin korunduğunu teyit ettiğini belirterek “PMI’nın sert yükselişle aralıkta 54.9’a gelmesi ve kapasite kullanımının yüksek seviyesini koruması sanayideki performansın güçlenebileceği sinyalini veriyor” dedi.