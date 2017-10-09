TÜSİAD ve MÜSİAD'dan son dakika 'ABD' açıklaması

TÜSİAD, ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı ile ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“ABD’nin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik seyahat vizesi işlemlerini durdurması kararı, son derece talihsiz bir gelişmedir.

Türkiye ile ABD, siyasal, ekonomik ve tarihi açıdan güçlü ve köklü bağlara sahiptir. NATO müttefikliği çerçevesinde bölgesel ve küresel istikrar açısından iki ülke ilişkileri belirleyicidir.

Dün gece başlayan vize krizini itidal içinde çözecek diplomatik süreçler bir an evvel başlatılmalıdır. Uluslararası ilişkilerde müttefik ülkeler arasında, belirli konular üzerinde anlaşmazlık ya da öncelik farklılıklarının bulunması doğaldır. Ancak bu anlaşmazlık ve farklılıklar, sağduyulu diplomasi ile çözüme kavuşturulmalıdır.

ABD Büyükelçiliği tarafından alınan bu karar ve mütekabiliyet ilkesinin doğurduğu sonuçlar çerçevesinde, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların esas sorumlusu olmayan vatandaşlar ve de ülkeler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve akademik ilişkiler zarar görecektir.

Bu krizin ikili ilişkilerin temellerini sarsmadan, karşılıklı güven ve yapıcı diyalog eşliğinde hafifletilmesi, akabinde de yaşanan anlaşmazlıkların hızlı bir şekilde çözülmesi öncelikli beklentimizdir.

MÜSİAD’DAN ABD İLE YAŞANAN VİZE KRİZİ AÇIKLAMASI

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ABD’nin Türkiye’den yapılan vize başvurularını askıya almasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Kaan açıklamasında şunları kaydetti:

“Mütekabiliyet esâsı, devletlerarası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme prensibini gerektirir. Türkiye; şerefli ve güçlü bir ülke olarak, ABD’nin vize başvurularını askıya almasına karşılık, bu esasa dayanarak vizeleri karşılıklı olarak kaldırma kararı aldı. Ülkemiz, uluslararası arenada eşit bir şekilde varlığını sürdürüyor, dolayısıyla kendisine yönelik yapılan yaptırımlara elbette tepkisiz kalmayacaktır.

Diğer yandan, Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinin elbette ekonomiye yansımaları da olacaktır. Yaklaşık 18,5 trilyon dolarlık büyüklüğüyle ABD ekonomisi, Türkiye gibi ihracatını sürekli geliştiren ve hedeflerini yüksek tutan bir ülke için çok değerli bir pazar konumunda yer alıyor. Nitekim 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız 5. ülke olan ABD’yle ikili ticaret hacmimiz 17,5 milyar dolara kadar yükselmişti.

Bu bağlamda Amerika ile olan ticari ilişkilerimizi rasyonel bir şekilde sürdürmemiz ve daha ileri seviyelere taşımamız gerekiyor. Bu nedenle iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin temennisi, bu gerilimin iki ülke arasındaki ekonomik ilişki ve işbirliğine asgari düzeyde etki etmesidir.”