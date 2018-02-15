Türkiye'ye yatırım artışında liderlik o ülkenin

Türkiye'ye geçen yıl 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım gelirken, miktar bazında yatırımı en çok artan ülke İspanya oldu.



AA muhabirinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye'ye 7 milyar 437 milyon dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Bu rakamda en büyük paya, geçen yıl 4 milyar 964 milyon dolarlık doğrudan yatırım girişi gerçekleştiren Avrupa ülkeleri sahip oldu. Avrupa ülkelerinin doğrudan yatırımları, geçen yıl 2016'ya kıyasla yüzde 2,4 yükselirken, miktar bazında 114 milyon dolarlık artış elde edildi.

Bu dönemde, Avrupa'nın ardından Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda en büyük paya sahip olan Asyalı ülkelerin yatırımları ise yüzde 22,8 azalışla 1 milyar 734 milyon dolara geriledi.

Amerika kıtasında bulunan ülkelerin doğrudan yatırımlarda payının giderek azaldığı görülürken, bu ülkelerden geçen yıl 214 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti. Amerika kıtası ülkelerinden gelen doğrudan yatırımlar 2016'da 408 milyon dolar düzeyinde bulunurken, bu da geçen bir yıllık süreçte söz konusu ülkelerin sermaye girişinde yüzde 47,5'lik düşüş yaşandığını gösterdi.

Geçen yıl, Afrika'dan 43 milyon dolarlık, Okyanusya'dan 459 milyon dolarlık ve sınıflandırılmayan ülkelerden 23 milyon dolarlık yatırım girişi gerçekleşti.



HOLLANDALI YATIRIMCILARIN TÜRKİYE'YE İLGİSİ SÜRÜYOR

Türkiye'ye doğrudan yatırımlarda yıllardır lider ülke unvanını taşıyan Hollanda, geçen yıl da bu konumunu korudu. Türkiye'ye yapılan doğrudan yatırımların 1 milyar 768 milyon doları Hollandalı yatırımcılardan gelirken, söz konusu ülkenin toplam yatırımlar içindeki payı da yüzde 23,8 oldu.

Hollanda bu tutarla tek başına, Asya, Okyanusya, Amerika ve Afrika ülkelerinden de daha fazla doğrudan yatırıma imza attı.

Doğrudan yatırımlarda Hollanda'yı, 1 milyar 451 milyon dolarla İspanya, 1 milyar 9 milyon dolarla Azerbaycan, 459 milyon dolarla da Avustralya takip etti.

Finlandiya, Gürcistan, Lübnan, Bulgaristan, Mısır, Slovenya, Slovakya, Rusya, Kazakistan, Bahreyn, Tayvan, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın ise Türkiye'ye doğrudan yatırımları geçen yıl 10 milyon doların altında kaldı.



DOĞRUDAN YATIRIMI EN FAZLA AZALAN ÜLKE RUSYA

Geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımlar miktar bazında incelendiğinde, İspanya'dan 1 milyar 133 milyon dolarlık yatırım artışı gerçekleştiği görüldü. İspanya bu tutarla geçen yıl Türkiye'ye yatırımı en fazla artan ülke olurken, İspanya'yı, 744 milyon dolarlık yatırım artışı ile Hollanda izledi.

Avustralya'dan gelen doğrudan yatırımların, 2016'da bulunduğu 24 milyon dolardan geçen yıl 459 milyon dolara çıkması dikkati çekerken, bu artış Avustralya'yı sıralamada üçüncülüğe taşıdı.

Öte yandan Rusya, geçen yıl Türkiye'ye gelen doğrudan yatırımları en fazla azalan ülkeler sıralamasında başı çekti. Rusya'dan gelen doğrudan yatırımlar 2017'de 719 milyon dolar azalırken, bunu 650 milyon dolarla İngiltere, 320 milyon dolarla Katar ve 287 milyon dolarla da İsviçre takip etti.