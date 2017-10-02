Türkiye’de yok satacak

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, 2017’nin son iki ayında kendilerine tahsis edilen bin adet aracın tümü satacaklarını söyledi. İlk aşamada bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulunacak. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek. 1.2 lt turbo benzinli motor 130 beygir güç üretiyor ve 230 Nm tork sunuyor. Motorun 100 km’deki ortalaya tüketimiyse 5.1 lt. 1.6 dizel motorsa 120 beygir güç üretiyor ve 100 km’de ortalama 4.6 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca modelin 2.0 lt turbo dizel ve hibrit versiyonu da olacak.