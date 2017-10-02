Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Türkiye’de yok satacak

Türkiye’de yok satacak

Hürriyet Haber
02.10.2017 - 00:23 | Son Güncelleme:

OPEL, kasım ayında Türkiye’de yeni SUV modeli Grandland X’i satışa sunmaya hazırlanıyor.

Opel Türkiye Genel Müdürü Özcan Keklik, 2017’nin son iki ayında kendilerine tahsis edilen bin adet aracın tümü satacaklarını söyledi. İlk aşamada bir benzinli ve bir dizel motor seçeneği bulunacak. Her iki motor da gelişmiş 6 ileri manuel ve otomatik şanzıman seçenekleriyle satın alınabilecek. 1.2 lt turbo benzinli motor 130 beygir güç üretiyor ve 230 Nm tork sunuyor. Motorun 100 km’deki ortalaya tüketimiyse 5.1 lt. 1.6 dizel motorsa 120 beygir güç üretiyor ve 100 km’de ortalama 4.6 lt yakıt tüketiyor. Ayrıca modelin 2.0 lt turbo dizel ve hibrit versiyonu da olacak.

Etiketler: gazetehaberleri , opel , türkiye
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri