Türkiye'de öne çıkan 10 girişim hızlandırma programı

Yeni girişimleri destekleyen ve girişimlerin geliştirilmesi için finansman, network ve pazarlama alanlarında girişimcilere yardım eden şirketler dünya üzerinde giderek yaygınlaşıyor. Ülkemizde de bu şirketlerin pek çok örneğini görmek mümkün. Girişim hızlandırma programları olarak adlandırılan bu merkezler girişimlerin sağlıklı bir şekilde ilerlemesinde pay sahibi.

Bilkent Cyperpark

Ankara'da yazılım üssü olarak Bilkent'te konumlanan Cyberpark, yazılım alanında hedefi Amerika pazarı olan girişimlere hem eğitim hem de mentörlük desteği veriyor. Program yaklaşık 16 hafta sürüyor.

Boğaziçi Üniversitesi HayalEt Kuluçka Merkezi

2011 yılında kurulan kuluçka merkezi, 2013 yılında Boğaziçi Üniversitesi bünyesine dahil olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor. Kuluçka merkezi her alanda kurulan girişimlere destek veriyor.

İstanbul Şehir Üniversitesi Kuluçka Merkezi

Teknoloji transferi adı altında bir hızlandırma programı uygulayan merkezde girişimci ile 4-6 haftalık bir teke tek eğitim düzenleniyor. Program sonunda başarılı olanlara merkezde bir yer verilerek daha uzun süre mentörlük sağlanabiliyor.

Hackquarters

Global alanda bir girişim hedefleyenleri radarına alan program girişimlere sermaye desteğinin yanında ofis, hukuk ve muhasebe gibi ek destekler de sunuyor.

Sabancı SuCool Ön Kuluçka Merkezi

Sabancı Üniversitesi bünyesinde yer alan kuluçka merkezi teknoloji, inovasyon ve ar-ge odaklı girişimleri büyütmeye yönelik olarak hizmet veriyor.

Tim-Teb Girişim Evi

Teb Bankası önderliğinde teknoloji odaklı iş fikirleri ve inovatif girişimlerin gelişimine yardım eden bir kuluçka merkezi olan Girişim Evi, çeşitli konularda girişimlere destek sağlıyor.

Etohum

Yeni girişimcilere sunum, PR ve şirket kurulumu alanlarında destek sağlayan Etohum, girişimcilere verdiği kısa eğitimden sonra projelerin yatırımcılara sunulmasını sağlıyor. Startup Turkey konferans seçmelerine de katılabilen girişimciler orada yatırımcılarla buluşma şansı yakalayabiliyor.

İstanbul StartUp Angels

IOT Telco Labs programı içerisinde telekom ve IOT başlıklı projelere 3 aylık bir destek sunan programda çeşitli alanlarda girişimciler eğitiliyor.

İTÜ Arı Teknokent

İTU Çekirdek programı kapsamında genç girişimcilere iş planı, PR ve pazarlama alanında çeşitli eğitimler sağlayan merkezde ayrıca 175 bin lira tutarında yatırım fonu desteğinden faydalanma olanağı da sunuluyor.

ODTÜ Teknokent

"Yeni Fikirler Yeni İşler" hızlandırma programı kapsamında girişimcilere ürün geliştirme, eğitim, mentörlük ve San Francisco'da eğitim kampına katılma gibi avantajlar sağlayan merkez, ayrıca girişimcileri yatırımcılar ile buluşturma ve 2 milyon lira değerinde bir destekten yararlanma imkanı da sunuyor.