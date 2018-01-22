Türkiye’de 5 yılda 310 bin şirket kuruldu

Ülkede 2013 yılında 49 bin 28 şirket kurulurken, bu rakam 2014’te 57 bin 710’a, 2015’te 66 bin 701’e yükseldi. 2016 yılında ise kurulan şirket sayısı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 4.5 gerileyerek 63 bin 709 oldu. 2017’de kurulan şirket sayısı 2016’ya göre yüzde 14.4 artarak 72 bin 871’e ulaştı. Böylece, son 5 yılda kurulan şirket sayısı 310 bin 19 olarak kayıtlara geçti. Kurulan şirketler arasında yabancı ortaklı olanların sayısı son 5 yılda 24 bin 594 olarak kayıtlara geçti. 2013’te 3 bin 875 yabancı ortaklı şirket iş başı yaparken, 2014’te bu rakam 4 bin 736’ya çıktı. 5 yılda kurulan Suriye ortaklı yabancı şirket sayısı ise 6 bin 311’e ulaştı.