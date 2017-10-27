Türkiye yenilenebilirde yükseldi

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY, Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi (RECAI) sonuçlarını açıkladı. 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste Türkiye, 2017'de bir önceki yıla göre 3 basamak öne geçerek 16. sıraya yükseldi.

Türkiye'nin güneş enerjisi kapasitesinin bir yılda 3 kat artarak 1,5 GW'ye ulaştığı belirtilen endekste, yabancı yatırımcıların rüzgar enerjisi başta olmak üzere Türkiye'deki yenilenebilir enerji fırsatlarına daha fazla ilgi gösterdiği vurgulandı.

Endekste en çekici ilk 5 ülke Çin, Hindistan, ABD, Almanya ve Avustralya olarak sıralanırken, Fransa geçen yıla göre 2 basamak yükselerek 6. sıraya çıktı.

İhalelere yüksek miktarlarda talep gelmesinin, Türkiye'de yenilenebilir enerji alanında yatırım ve uygulamalar için güçlü bir iştah olduğunu gösterdiğine belirten EY Türkiye Enerji Sektör Lideri Erkan Baykuş, endekse ilişkin şunları kaydetti: "Güneş enerjisi özelinde bakıldığında, yüz ölçümü büyüklüğü ve güneşlenme süresi uzunluğu dolayısıyla Türkiye yüksek potansiyel taşıyan ülkeler arasında yer alıyor. Yatırım ortamının iyileşmesini sağlayan gelişmeler ve enerji reformları alanında gösterilen kararlı duruşun, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi yatırımcılar için giderek daha cazip bir pazar haline getireceğini öngörüyoruz"