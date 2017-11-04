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Türkiye uzayda da büyüyor

Hürriyet Haber
04.11.2017 - 21:39 | Son Güncelleme:

UZAYDA uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye’nin, 9 Kasım’da sözleşmesi imzalanacak Türksat 5A ve 5B ile yapım aşamasındaki Türksat 6A’yı kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydularının sayısı 6’ya yükselecek. AA muhabirinin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından aldığı bilgiye göre, Türkiye’nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme 3 gözlem uydusu bulunuyor. Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleşme ihtiyacını karşılarken Göktürk 1, Göktürk 2 ve Rasat gözlem yapıyor.     

Türkiye, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti veriyor. 42 ve 50 derece doğu yörüngelerini Türksat uyduları kullanırken, 31 derece doğu yörüngesinde kiralık uydu yer alıyor. 31 derece doğu yörüngesine kiralık uydu yerine Türkiye’ye ait uydunun yerleştirilmesi planlanıyor. Türksat 5A bu amaçla yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak. Tedarik süreçleri devam eden bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya’dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu üç firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım’da İstanbul’da düzenlenecek Global SatShow’da sözleşme imzalanacak.

Etiketler: Türksat 6A , gazetehaberleri
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