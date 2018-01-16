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Türkiye fiyatı tam 9.8 milyon TL: Bakın bu otomobil kimin?

Emre ÖZPEYNİRCİ
16.01.2018 - 11:42 | Son Güncelleme:

FORD’un yeni nesil spor otomobili GT, Detroit’te yine en dikkat çeken modeller arasındaydı. Sadece 500 adet üretilecek GT için Türkiye’ye sadece 1 kişilik kota ayrılmış, o kişi de Intercity’nin ve İstanbul Park’ın patronu Vural Ak olmuştu. Detroit’te sergilenen bu özel GT modeli meğer bizzat Vural Ak’ın sipariş verdiği otomobilmiş.

1 NUMARA ETİKETİTürkiye fiyatı tam 9.8 milyon TL: Bakın bu otomobil kimin

1967 LeMans yarışlarında zafer elde eden Ford GT40’ın pilotu Dan Gurney anısına çok az sayıda üretilecek bu kırmızı renkli bu Ford GT ’ 67 Heritage Edition için 2.1 milyon Euro (9.8 milyon TL) ödeyen Vural Ak, aracın haziran ayında teslim edilmesini bekliyor. Karbon fiber gövdeye sahip bu ‘1’ numara etiketli otomobil 600 beygir gücünü aşan 3.5 litrelik EcoBoost V6 motora sahip.

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Türkiye fiyatı tam 9.8 milyon TL: Bakın bu otomobil kimin

FESTİVALE ALIYOR
Geçtiğimiz yıl Cenevre fuarında da 12 milyon Euro (55 milyon TL) değerinde 10 süper spor otomobil alan Ak, bu otomobilleri tamamen işi için aldığını, Eylül ayında düzenleyeceği ‘Motor Festivali’nde tümünün kullanılacağını açıklamıştı. Önemli bir otomobil koleksiyoneri olan Vural Ak’a geçtiğimiz hafta da 2.2 milyon TL’ye aldığı Honda NSX’i İstanbul Park Yarış Pisti’nde teslim ettiler.

Türkiye fiyatı tam 9.8 milyon TL: Bakın bu otomobil kimin
Vural Ak geçtiğimiz hafta 2.2 milyon TL’ye satın aldığı Honda NSX modelini teslim aldı.

 

 

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Etiketler: Detroit
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