TÃ¼rkAkÄ±m'dan ilk gaz 2019'da

TÃ¼rkAkÄ±m SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sander van Rootselaar, TÃ¼rkAkÄ±m Deniz Kesimi Proje MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Jay Chaudhuri, Ä°zinlerden Sorumlu MÃ¼dÃ¼r Matteo Veronesi, iletiÅŸim yetkilisi AslÄ± Esen ve projenin Ã‡ED Raporu sÃ¼recini yÃ¼rÃ¼ten ELD Group Ã‡evre Grubu DirektÃ¶rÃ¼ Arzu Firidin'in katÄ±lÄ±mÄ±yla projeye iliÅŸkin bilgilendirme toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi.Â

Yetkililerin toplantÄ±da paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, projenin deniz kÄ±smÄ±nÄ± (off-shore) Gazprom'un iÅŸtiraki South Stream ÅŸirketi inÅŸa ederken, 940'ar kilometre uzunluÄŸundaki Ã§ift boru hattÄ± (toplamda bin 860 kilometre) Rusya'nÄ±n Anapa kÄ±yÄ±sÄ±ndan Ã§Ä±karak TÃ¼rkiye'de KÄ±yÄ±kÃ¶y'e uzanacak.Â

South Stream ÅŸirketi sorumluluÄŸunda iki deniz hattÄ± ve KÄ±yÄ±kÃ¶y'de bir alÄ±m terminali inÅŸa edilecek. Boru hattÄ± KÄ±yÄ±kÃ¶y'e ulaÅŸtÄ±ktan sonra buradan LÃ¼leburgaz'a kadar olan kara kÄ±smÄ± Boru HatlarÄ± ile Petrol TaÅŸÄ±ma AÅž (BOTAÅž) tarafÄ±ndan yapÄ±lacak.Â

Projenin TÃ¼rkiye sonrasÄ±nda Avrupa'ya uzanacak kÄ±smÄ± ise BOTAÅž ve Gazprom'un ortaklaÅŸa kuracaÄŸÄ± bir ÅŸirket tarafÄ±ndan inÅŸa edilecek.Â

DENÄ°ZALTINDA GÃœNDE ORTALAMA 4 KÄ°LOMETRE DÃ–ÅžENÄ°YORÂ

Projenin deniz kÄ±smÄ±ndaki ve 15,75'er milyar metrekÃ¼p (toplamda 31,5 milyar metrekÃ¼p) kapasiteli iki boru hattÄ±ndan birisinde 224 kilometrelik ilerleme saÄŸlanÄ±rken, bu hat Rusya-TÃ¼rkiye mÃ¼nhasÄ±r ekonomik sÄ±nÄ±rÄ±na kadar ilerledi.Â

Bu arada, diÄŸer hattÄ±n mevcut durumda 207 kilometresi tamamlanÄ±rken, bu hat da gelecek hafta iÃ§inde Rusya-TÃ¼rkiye mÃ¼nhasÄ±r ekonomik bÃ¶lge sÄ±nÄ±rÄ±na ulaÅŸacak.Â

TÃ¼rkAkÄ±m, 2 kilometreyi aÅŸan derinlikte dÃ¶ÅŸenecek 81 santimetre Ã§apÄ±ndaki ilk boru hattÄ± sistemi olarak, son teknolojiyle uygulanan "Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§Ä±cÄ± bir proje" olarak nitelendiriliyor.Â

TÃ¼rkAkÄ±m'Ä±n, inÅŸaat gemisinde kaynaklanarak birleÅŸtirilip deniz tabanÄ±na bÄ±rakÄ±lan, yaklaÅŸÄ±k 4 santimetre kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nda Ã¶zel bir Ã§elikten Ã¼retilen, her biri 12 metre uzunluÄŸunda ve 9 ton aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki deniz altÄ± borularÄ±nÄ± dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k inÅŸaat gemisi Pioneering Spirit dÃ¶ÅŸÃ¼yor.Â

GÃ¼nde ortalama 4 kilometre boru hattÄ± dÃ¶ÅŸeyebilen geminin ilerlemesine paralel olarak, TÃ¼rkiye'ye ilk gaz 2019'da gelecek. TÃ¼rkiye'de gelinen KÄ±yÄ±kÃ¶y'deki Selves PlajÄ± ve KÄ±yÄ±kÃ¶y LimanÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±k kalmasÄ± iÃ§in denizden gelen hat kuzeyden karaya doÄŸru Ã§Ä±karak alÄ±m terminaline ilerleyecek.Â

BOTAÅž- Gazprom ortaklÄ±ÄŸÄ±nda kurulacak ÅŸirketin yapacaÄŸÄ± Avrupa kÄ±smÄ±nÄ±n rotasÄ± iÃ§in ise mÃ¼zakereler sÃ¼rÃ¼yor. Gazprom'un yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ mÃ¼zakereler kapsamÄ±nda projenin Bulgaristan Ã¼zerinden SÄ±rbistan ve Macaristan'a ilerlemesi, Yunanistan Ã¼zerinden Ä°talya'ya ilerlemesi veya hattÄ±n hem Bulgaristan hem Yunanistan Ã¼zerinden Avrupa'ya giriÅŸi deÄŸerlendiriliyor.Â

"TÃœRKÄ°YE'YE DOÄžRUDAN YABANCI YATIRIM OLACAK"Â

TÃ¼rkiye'ye mevcut durumda Rus gazÄ±nÄ± taÅŸÄ±yan Mavi AkÄ±m projesinin transit sÃ¶zleÅŸmelerinin 2019'da sonlanmasÄ± sonrasÄ±nda daha kritik bir Ã¶neme sahip olacaÄŸÄ± belirtilen TÃ¼rkAkÄ±m Projesi'nin SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Rootselaar, "Bu proje Ã§ok milyar avroluk bir bÃ¼tÃ¼n olacak. Biz sadece deniz kÄ±smÄ±ndan sorumluyuz, TÃ¼rkiye tarafÄ±nda BOTAÅž ve Avrupa kÄ±smÄ±nda da BOTAÅž-Gazprom ortaklÄ±ÄŸÄ±nda kurulacak ÅŸirket bu yatÄ±rÄ±mlarÄ± yapacak." dedi.Â

Projede farklÄ± kesimlerin, bÃ¼tÃ¼nÃ¼n farklÄ± parÃ§alarÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Rootselaar, "TÃ¼rkAkÄ±m iÃ§in (deniz kÄ±smÄ±) konuÅŸursak, Gazprom tek yatÄ±rÄ±mcÄ± konumunda ve TÃ¼rkiye'ye yapÄ±lacak doÄŸrudan bir yabancÄ± yatÄ±rÄ±m sÃ¶z konusu. Gazprom, projenin bu kÄ±smÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ± kendisi finanse ediyor. Åžimdilik herhangi bir kredi ihtiyacÄ± sÃ¶z konusu deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â

Rootselaar ayrÄ±ca Gazprom'un Avrupa BirliÄŸi (AB) tarafÄ±yla da ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ Enerji Paketi'ne uygun olmasÄ± iÃ§in mÃ¼zakereleri sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Avrupa'da doÄŸalgaz talebi artÄ±ÅŸÄ±nÄ±n projeyi Ã¶nemli kÄ±lan nedenlerin baÅŸÄ±nda geldiÄŸini kaydetti.Â

Ã‡EVRESEL VE SOSYAL ETKÄ°LER DEÄžERLENDÄ°RÄ°LÄ°YORÂ



Asgari Ã¶mrÃ¼ 50 yÄ±l olarak planlanan TÃ¼rkAkÄ±m Projesi'nin Ã‡ED raporu alÄ±nÄ±rken, Ã§evre ve gÃ¼venlik konusunda bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar ise halen sÃ¼rÃ¼yor.Â

ToplantÄ±da, sivil toplum Ã¶rgÃ¼tlerinden gelen itirazlar dikkate alÄ±narak, kara ve denizde de Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Deniz biyologlarÄ± ve 9 EylÃ¼l Ãœniversitesinden uzmanlarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar kapsamÄ±nda, deniz biyolojisi raporu ve kimyasal analizlerin gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi ifade edildi.Â

Toplamda 31,5 milyar metrekÃ¼p kapasitesi olan TÃ¼rkAkÄ±m Projesi sayesinde, 15 milyon hanenin yÄ±llÄ±k tÃ¼ketimini karÅŸÄ±lamanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu belirtiliyor. SÃ¶z konusu kapasite ayrÄ±ca 370 LNG tankerinin taÅŸÄ±yabileceÄŸi bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe sahip bulunuyor.Â





