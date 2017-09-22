Türk yöneticiler ilaç gibi geldi

Tüm dünyada bünyesinde 115 bin çalışanı bulunan Bayer’in Türkiye CEO’su Hubert Braun, “Türkiye bizim için çok önemli bir büyüme potansiyeline sahip. Ancak tüm bunların yanı sıra insan kaynağı olarak da Bayer içerisinde Türkiye çok önemli bir potansiyele sahip. Şu anda 22 Türk yönetici şirkette bölgesel ve global sorumlulukları bulunuyor. Ayrıca bazı bölümlerimizin Türkiye’deki yapısı bölgesel üs görevi görüyor” dedi.

SİYASETE DAHİL OLMAYIZ

Bayer’in davetlisi olarak Almanya’da gittiğimiz ‘Tarım Teknolojileri Zirvesi’nde konuşan Hubert Braun, son dönemlerde Almanya ve Türkiye arasında yaşanan gelişmelerle ilgili olarak da şöyle konuştu: “Siyaset konusuna hiçbir zaman dahil olmadık. Bayer bugüne kadar Türkiye’de 200 milyon Euro’luk yatırım yaptı ve bu yatırımları sürdürüyoruz. Türkiye’nin büyük bir büyüme potansiyeli var. Nitekim Türkiye’deki insan gücümüze ve altyapımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. İstanbul’daki genel merkez binamızda 10 milyon Euro’luk yenileme çalışmalarına başlayacağız” dedi.

BÖLGESEL ÜRETİM ÜSSÜ

Bayer’in ‘Yaşam Bilimleri Şirketi’ olma stratejisi bulunduğunu anlatan Hubert Braun, şöyle devam etti: “Artan ve yaşlanan nüfus tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en önemli trendlerden biri. Biz Bayer olarak hâlihazırda Türkiye’de çok sayıda önemli ilaç, sağlık ürünü ve tarımsal ürünler sağlıyoruz. Ayrıca Türkiye’de henüz karşılanmamış tıbbi ve tarımsal ihtiyaçlara yönelik yenilikçi ürünler lanse edeceğimiz bir büyüme planımız var. Türkiye, Bayer dünyasındaki ilk 20 ülke arasında yer alıyor. 2016 yılında Türkiye’de 557 milyon Euro ciro elde ettik. Türkiye, Bayer için önemli bir bölgesel üretim üssü. Gebze’de bitki koruma ürünleri ürettiğimiz, Topkapı’da ise sağlık ürünleri ürettiğimiz iki tesisimiz bulunuyor.”

3 ALANDA FAALİYET

Bayer’in artık sadece ilaç şirketi olarak değil tarım ve yaşam alanında yaptığı çalışmalarla da anılması gerektiğinin altını çizen Hubert Braun, “2014 yılında şirketimizin geleceğini uzun vadede şekillendirecek bir yol haritası çizildi. Bayer üç bölümle faaliyet gösteriyor; ‘İlaç, tüketici sağlığı ve tarım ürünleri.’ Şu an yaptığımız her şey, insanlarla, hayvanlarla ve bitkilerle yani yaşayan organizmalarla ve bunların hücreleriyle ilgili. 66 milyar dolarlık bir anlaşma ile gerçekleştirdiğimiz Monsanto satın alması da bu yönde atılan önemli bir adım. 2018 yılının başında kapanışının gerçekleşmesi planlanan bu anlaşma, entegre tarım ürünleri arzına ilişkin ortak vizyonumuzun gerçekleşmesini sağlayacak ve yeni nesil tarım için inovasyona öncülük edecek” dedi.

TOPKAPI FABRİKASI TAŞINIYOR

İSTANBUL Topkapı’daki üretimin transferi konusunda da değerlendirmede bulunan Hubert Braun, “Topkapı bölgesinin konut alanına dönüşmesi nedeniyle buradaki fabrikamızla ilgili olarak farklı bir yerde yeni bir üretim çözümü bulma gerekliliği ortaya çıktı. Bu doğrultuda Bayer Türk olarak, Sanofi grubu bünyesindeki Zentiva ile, Bayer ürünlerinin gelecekte Sanofi’nin Lüleburgaz fabrikasında üretilmesini öngören bir işbirliği anlaşması imzaladık. Anlaşma doğrultusunda, halihazırda Bayer Türk’ün Topkapı fabrikasında üretilen Bayer sağlık ürünleri, 2018 yılının sonundan itibaren Sanofi’nin Lüleburgaz tesislerinde üretilmeye başlanacak. İşbirliği kapsamında Sanofi, Lüleburgaz fabrikasına yeni bir üretim hattı yatırımı yapacak.”