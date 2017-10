Türk mucitler icat çıkardı

Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünün en önemli parçası olan Maker hareketi, 7’den 77’ye tüm gençleri İstanbul Haydarpaşa Garı’nda bir araya getirdi. Evinde, odasında icatlar çıkaran gençler, hayallerinin peşinde koştuklarını kanıtladı.

YENİ nesil artık, saklambaç oynamıyor. Evinde, odasında geliştirdiği icatlarla hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Kendin Yap (Do It Yourself) kültürünün temelini oluşturan bu yeni kavramı en iyi gösterden platformların başında ‘Maker Panayırı’ geliyor. Dünyanın birçok yerinde düzenlenen etkinliklerle 7’den 77’ye herkesin icatlarını sergilediği Maker Panayırı’nın Türkiye’deki üçüncü etkinliği geçen hafta sonuna düzenlendi. İstanbul Haydarpaşa Garı’nda 300’den fazla maker projesi, ziyaretçilere gösterildi. Kendi bisikletini kendin yap, ahşap tasarım atölyesi, 3D modelleme, Drone programlamaya giriş, robot programlama, devre tasarımı gibi atölye çalışmaları düzenlendi. 15 BİN KATILIMCI

Maker Faire’ı Türkiye’ye getiren Halil Aksu, 2014 ve 2015 olmak üzere şu ana kadar 2 kez Maker Faire düzenlendiğini ifade ederek, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdik. Her geçen yıl, hem maker katılımcılarının hem de ziyaretçilerinin sayısı artıyor. Türkiye’de maker bilincinin arttığını görmek çok güzel. Her şey hayal ile başlıyor. Burada maker katılımcılarının düşlediği hayali gerçeğe dönüştürdüğünü görüyoruz. Önümüzdeki yıllarda Maker Faire’ın kapsamını genişleteceğiz” dedi. EKOLOJİK AKVARYUM

BEYKOZ Boğaziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bitki yetiştiren ekolojik bir akvaryumu ziyaretçilere gösterdi. Balıkların dışkıları akvaryumun üzerinde yer alan bir hazneye gönderiliyor. Daha sonra bu dışkılar gübre görevi görerek haznede yer alan bitki tohumlarını besliyor. Bu sayede bitkileri yetiştirebilmek mümkün hale geliyor. MARS ARACI SERGİLENDİ

ÖZYEĞİN Üniversitesi’nin Rover Takımı’nın geliştirdiği Mars için geliştirdiği özel araç sergilendi. Mars koşulları göz önünde bulundurularak tasarlanan araç, hem astronotlara yardımcı olmayı hem de yeni keşifler yapmayı hedefliyor. Aracın üzerinde bulunan sensörler, Mars yüzeyindeki maddeleri inceleyerek yaşam bulgularını tespit ediyor. OYUNCAK YERİNE ROBOT

FUARDA dikkat çeken konuların başında programlanabilen robotlar vardı. 9 yaşından büyük olan herkes için uygun olan ‘Makeblock Mbot’ adındaki robot serisi, kullanıcıların kod yazarak robotları canlandırmasını sağlıyor. Bu sayede hem kodlama öğreniliyor, hem de oyuncaklar yerine daha yaratıcı sonuçlar elde edilmesi sağlanıyor. JET MOTORLU BİSİKLET

BAHÇEŞEHİR Fen ve Teknoloji Lisesi FRC Robotik Takımı, jet motorlu bisiklet projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Standart bir bisikletin üzerine yerleştirilen jet motoru sayesinde insan gücüne ihtiyaç duymadan hareket eden bisiklet, 150 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. KENDİ KULAKLIĞINI KENDİN YAP

MAKER Fuarı’nın en dikkat çeken ürünlerinin başında 3 boyutlu (3D) yazıcılar vardı. Birçok farklı alanda kullanılan bu yazıcılarla artık meraklılar kendi kulaklıklarını geliştirebiliyor. İçinde hoparlör ve süngerden oluşan kit ile 3D yazıcı sahipleri daha önceden hazırlanmış bir tasarımı 3D yazıcılarında basarak kulaklık sahibi olabiliyor.