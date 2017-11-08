"Türk mobilya sektörü 10 milyar dolarlık bir pazar"

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Uluocak, Türk mobilya sektöründe yaklaşık 35 bin oyuncu bulunduğunu ama kurumsal ve marka kimlikleri ile öne çıkan firmaların ihracat payının yüzde 75'ini oluşturan markalar olduğunu söyledi.

Uluocak, "Sektör Türkiye içerisinde makro ekonomik dengeler paralelinde 2, 3 ile büyüyen bir sektör. İhracat hacmindeki artışla yüzde 5 büyümeyi yakalamış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Türk mobilya sektörünün iç pazarda 7 milyar dolar, ihracat hacmi ile de 3 milyar dolara yaklaşan toplam 10 milyar dolarlık bir pazar olduğunu kaydeden Uluocak, "İhracatın önümüzdeki dönemde artacağını özellikle Ortadoğu ve Körfez ülkelerindeki karışıklık sebebiyle Amerika, Rusya, İngiltere,Hindistan ve Uzak Doğu pazarlarına doğru yöneleceğini düşünüyoruz." dedi.Türkiye'nin mobilya ihracatının son 15 yıllık dönemde 12 kattan fazla artış göstererek dünyanın en büyük 12. mobilya üreticisi sıralamasına girdiğini belirten Uluocak, "2017 yılında iç pazardaki durgunluğuna rağmen, sektör büyümesi 2017'de KDV indirimi ve ihracat hacmindeki artışla sağlanmıştır." diye konuştu.

Pazarda kurumsal kimlikli marka oyuncusu olarak kendilerinin dünya pazarlarında ve iç pazarda yerlerini koruyarak pazar penetrasyonlarını artırma yöneliminde olduklarını belirten Uluocak, şunları kaydetti:

"Tepe Home son 50 yıldır perakende ve mobilya sektörüne damgasını vurmuş bir marka. Tepe Home gücünü ağırlıklı olarak yüksek ürün portföyü ve portföy çeşitliliğinden alıyor. Tepe Home Türkiye'de entegre tesis olarak tomruk işlemeden mobilya üretimine kadar bütün süreçleri içerisinde barındıran bir tesis olarak rekabette çok farklı ürün kapasitesine ve yere sahip.

Yaklaşık 60 bin metrekare kapalı alanda 16 bin metrekare panel üretimi, 12 bin metre tül döşeme üretimi ile sektörün tüm taleplerine cevap veriyor.

Tepe Home, 1997'de girdiği perakendecilik sektöründe özellikle home decor konsepti ile mobilyacılığı öne çıkarmış kendi dışında pazarda ayrı bir yerde kendi gücünü tüm tüketicilere yansıtmış durumdadır. Markamız her portföye her tüketiciye cevap verebilecek ürün farklılaşmasına sahip. Ev dekorunda 5-8 bin aktif ticari çeşitliliğimiz var.

Bu da Tepe Home markasını home konsept anlamında dünya piyasasında tamamen ayrışmış farklı bir yere getiren çizgi. Bu anlamdaki başarımızı da bayilerimiz kanalıyla erişebildiğimiz pazarlar ve yatırımcı ortaklar vasıtasıyla tüketicilere iletmeye çalışıyoruz."