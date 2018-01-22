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Türk-Çin ortaklığıyla lokomotif üretilecek

Hürriyet Haber
22.01.2018 - 23:18 | Son Güncelleme:

AFYONKARAHİSAR’ın Dinar ilçesinde kurulu Acarlar Vagon AŞ ile Çin’in lokomotif firması CRRC Ziyang arasında, hybrid ve dizel lokomotif üretmek üzere sözleşme imzalandı.

CRRC Ziyang firması yetkilileri, yük vagonlarına Avrupa standartlarında bakım, onarım ve revizyon yapan Acarlar Vagon AŞ’de incelemelerde bulundu. Acarlar Vagon AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Acar, Çin firması ile Dinar’da ortak yatırım kararı aldıklarını ve sözleşme imzaladıklarını söyledi. Dinar’ın lojistik açıdan çok önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Acar, “Çin CRRC Ziyang firması yetkilileri, vagon tamir ve bakım işletmemizi incelediler ve tesisimizi çok beğendiler. Dinar, hem karayolu hem de demiryolu açısından çok önemli bir noktada bulunuyor. Ayrıca hava ve deniz yollarına da çok yakın” diye konuştu.

 

Etiketler: gazetehaberleri , afyon
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