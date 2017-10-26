Turan’dan 5 tavsiye

Turan’ın Şirket Ortağım ağı aracılığıyla yatırım yaptığı 3 şirket bilişim alanında faaliyet gösteriyor, biri ise üretim yapıyor. Turan’ın girişimcilere tavsiyeleri şöyle:

1- Alanınızda uzmanlaşın: Hangi işi yaparsanız yapın en ince detayına kadar hakim olmanız gerekir. İşiniz ile ilgili her türlü gelişmeyi takip etmeniz, günümüzün rekabetçilik ortamında sizi rakiplerinizden bir adım öne çıkartacaktır.

2- Odaklanarak üretkenliğinizi arttırın: Bir girişimcinin yapması ve takip etmesi gereken çok şey var. Bu yoğun gündemde, konsantrasyonunuzu yitirmemek için odağınızı korumanız önemli. Odaklanma olmadan, uzmanlaşmanın da bir anlamı kalmaz.

3- Etkili bir iş planı hazırlayın: Başarılı bir iş planı girişimcilerin odağını saptırmadan amaca yönlendirerek; maliyetleri düşürmek, riski azaltmak, sermaye sağlamak, aksaklıkları gidermek ve ileriyi planlamak noktalarında rehberlik eder. Girişimcilere önerim en az 3 yılı öngörebilecekleri bir iş planları olması ve bu planı da her yıl revize etmeleri. Çünkü yatırımcılar ilerisini görebildikleri projelere yatırım yapmayı tercih eder.

4- Yönetim biliminden destek alın: Profesyonel yöneticiliğin yönetim bilimine dayandığını unutmayın. Girişimin doğru yönetilmesi asıl zorluktur. Bir girişimci olarak aynı zamanda bir lidersiniz. Bu yüzden yönetim bilimini rehberiniz olarak kabul edip, tüm işlerinizde bu bilimden destek almalısınız.

5- Çift taraflı fayda getiren bir iletişim ağı inşa edin: Ne iş yaparsanız yapın iş hayatındaki en önemli yetkinlik ilişki yönetimidir. Tüm paydaşlarla, her iki tarafa da değer katan, çift taraflı fayda getiren bir iletişim ağı inşa etmek sizi başarıya ulaştıracaktır.