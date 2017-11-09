Tüpraş'tan 3,3 milyar lira net kâr

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ'nin (Tüpraş) ocak-eylül dönemindeki net karı 3,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Tüpraş Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, dünya rafinaj sektörünün geçen yıla göre daha olumlu seyrettiği 2017'de, entegre yapısıyla üretimini sürdüren Tüpraş'ın ülke ve sanayi için değer oluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Ham petrol fiyatlarının seyri ve etki eden faktörlere değinilen açıklamada, üçüncü çeyreğe 49 dolar/varil seviyesinden başlayan ham petrol fiyatının, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim kesintisi anlaşmasına uyumu, Kuzey Irak'ta yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve küresel stokların düşüş trendi nedenleriyle dönemi 57,2 dolar/varil seviyesinde kapattığı ifade edildi.

Açıklamada, "2017 yılı üçüncü çeyrekte, temmuz ve ağustos aylarında Avrupa'da yaşanan rafineri yangınları, grevler; ağustos ayının son haftasında ABD'de sert başlayan kasırga dönemi petrol ürünleri arzını olumsuz etkilerken, sağlıklı seyreden talep ortamı da ürün marjlarını yukarı çekmiştir. Sonuç olarak, 2017 üçüncü çeyreğinde yükselen ürün marjlarının etkisiyle ortalama Akdeniz marjı 6,5 dolar/varile yükselmiş, aynı dönemde Tüpraş, yüksek kompleksite üstünlüğüyle 8,95 dolar/varil net marja ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Şirketin yılın üçüncü çeyreğinde 7,7 milyon ton üretim rakamına ulaştığı ve ticaret aktiviteleriyle birlikte 7,7 milyon tonu yurt içi, 1,2 milyon tonu da uluslararası pazarlar olmak üzere toplamda 8,9 milyon tonluk satış gerçekleştirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2016 yılı aynı dönemine göre yüzde 13,6 daha yüksek seyreden ham petrol fiyatı, dolar/TL kurundaki yüzde 18,6'lık yükseliş ve yüzde 10 satış hacmi büyümesi ile 2017 yılı üçüncü çeyrek satış hasılatı yüzde 52 artarak 14,3 milyar liraya ulaşmıştır. Aynı dönemde, Tüpraş faaliyet karını 1 milyar 356 milyon liraya yükseltmiştir. Finansal risklerini doğru politikalarla yöneten Tüpraş, 2017 üçüncü çeyrekte 1 milyar 23 milyon lira vergi öncesi kar elde etmiştir. Sonuç olarak 2017 yılı ilk 9 aylık döneminde satış hasılatını 39,3 milyar liraya çıkaran Tüpraş, 3,3 milyar liralık net kar rakamına ulaşmıştır."

"KURUMSAL YÖNETİM NOTU 94,67'YE YÜKSELDİ"

Açıklamada, uluslararası piyasalarda 7 yıl vadeli 700 milyon dolarlık Eurobond ihracı ile bilançonun güçlendirildiği aktarılarak, "2017 yılı üçüncü çeyrekte kurumsal yönetim notu 94,15'ten 94,67'ye yükselen Tüpraş, hedefleri doğrultusunda yatırımlarını sürdürerek 2017 yılı ilk dokuz ayında toplam 124,3 milyon dolarlık rafinaj, 73,5 milyon dolarlık denizcilik yatırımı harcaması gerçekleştirmiştir. Son 10 yılda gerçekleştirdiğimiz 6 milyar doları aşan yatırımlar, operasyonel süreçlerimize başarıyla yansımaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Çok farklı uzmanlık alanlarının eş zamanlı ve koordinasyonuyla üretimin sürdüğü rafinericilikte, iş güvenliği kurallarının çalışma kültürlerinin temel değeri olarak, tavizsiz yönetildiği vurgulanan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Buna rağmen meydana gelen müessif kaza nedeniyle uluslararası standartlara göre düzenlenmiş olan iş süreçlerimiz gözden geçirilmektedir. İzmir rafinerimizde meydana gelen elim kazada dört çalışma arkadaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı dileriz. Yaralanan ve hayatını kaybeden çalışanlarımızın ailelerine sahip çıkılmaya devam edilecektir."