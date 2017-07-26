Tüm dünyanın merakla beklediği Fed faiz açıklaması yapıldı! İşte doların ilk tepkisi

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) Washington'da yapılan temmuz ayı toplantısı sona erdi. İki gün süren toplantının ardından yayınlanan karar metnine göre, 9 FOMC üyesi, faiz oranını yüzde 1,00-1,25 aralığında tutma kararını oybirliğiyle aldı.

Metinde “ülkedeki iş gücü piyasası güçlenmeyi sürdürürken, enflasyonun gerilediği” vurgulanırken, şu değerlendirmelere yer verildi:

“İstihdam artışı yavaşlamasına karşın ortalamada yılın başından bu yana güçlüydü, işsizlik oranı düştü. Hanehalkı harcamaları son aylarda güçlendi ve ticari sabit yatırımlar yükselmeye devam etti. Son dönemde gerileyen yıllık genel ve çekirdek enflasyon ise yüzde 2 hedefinin altında seyrediyor.”

"BİLANÇO NORMALLEŞTİRME GÖRECE YAKINDA BAŞLAYABİLİR"

Açıklamada, piyasaların en çok dikkatini çeken nokta ise bilanço küçültme programının zamanlamasına yönelik değişiklik oldu.

"FOMC, bilançosunu normalleştirme programına, ekonominin beklendiği gibi gelişmesi halinde, görece yakında başlamayı öngörüyor" ifadesine yer verilen bildirinin geçen ay yayınlanan bir önceki halinde "görece yakında" yerine "bu yıl" kullanılmıştı.

Analistler, söz konusu değişikliğin Fed'in 4,5 trilyon dolarlık bilançosunu eylül ayında küçültmeye başlayabileceği şeklinde değerlendirdi.

DOLAR KARAR SONRASI DEĞER KAYBETTİ

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in büyüme, enflasyon ve faiz politikasına ilişkin açıklamalarının olumlu algılanması TL'ye olumlu olarak yansırken, bu sabah güne 3.57 seviyesinin üzerinde başlayan dolar/TL açıklamalar sonrasında 3.55 seviyelerine kadar geriledi.

Dolar/TL gün içinden en yüksek 3.5762 seviyesini, en düşük 3.5468 seviyesini gördü. Akşam saatlerinde 3.5530 seviyeleriyle günü bitiren dolar/TL kuru Fed öncesi de aynı seviyede seyrini sürdürmeye devam etti. Doların Fed açıklaması sonrasında da çok ciddi tepki vermeyeceği görüşü söz konusuydu. Dolar/TL kuru Fed açıklaması sonrasında hafif bir gerilemeyle 3.5465 seviyesine gerilerken ilerleyen dakikalarda 3.5397'ye kadar düşüşü gözlendi. Dolar/TL kuru ardından tekrar 3.54 seviyelerinde dengeledi. Dolar halen 3.53-3.54 seviyesinde seyrediyor.

Öte yandan Fed'in kararları öncesinde 1,1645 seviyesinde seyreden euro/dolar paritesi, faizin sabit tutulduğunun açıklanmasının ardından 1,1701'e yükseldi. Altının onsu ise faizin sabit tutulmasının etkisiyle kayda değer yükselişle 1.250 dolardan 1.255 dolara çıktı. Brent tipi petrolün varil fiyatı 50,82 dolardan 50,98 dolara yükseldi. Diğer taraftan, açıklama öncesi alış ağırlıklı seyreden ABD borsaları, karar metninin açıklanmasının ardından kazançlarını genişletti. 10 yıllık ABD devlet tahvili getirisi ise yüzde 2,31'de sabit kaldı.

'KARARDA İKİ VURGU VAR...'

A1 Capital Menkul Değerler Araştırma Direktörü Belgin Maviş Fed faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi. Maviş; "Piyasaların beklentileri dahilinde bir karar açılandı. Beklenti de zaten Fed'in haziranda yapmış olduğu faiz artırımı sonrasında faiz artırımı yapmayacağı rahatlıydı. 9 Fed başkanının da faiz artıtırmayalım kararı söz konusuydu. Kararda iki vurgu vardı. Biri enflasyonda yüzde 2 hedefinin altındayız. Diğeri ise bilanço küçültmesi göreceye yakın zamanda başlıyor. Piyasa bu karar sonrasında iki farklı görüşü birlikte fiyatlar gibi görünüyor. Bu görüşlerden birincisi en yakın ihtimalle Fed bilanço küçültmeye eylül ayında başlar. (2018'de vadesi gelen hazine bonosu ve devlet tahsili ödemelerini göz önünde bulundurarak) ve faiz artırımı yapmaz. İkincisi ise bilançoyu yine eylülde küçültmeye başlar, aralık ayında da daha önceden de söylemiş olduğu gibi faiz artırımı gerçekleştirir. Ancak şunu unutmamak gerekir; bu piyasanın şu andaki oluşturduğu beklenti makro verilerde olası bozulmaları gözardı ediyor gibi gözükmekte. Fed'in bilanço küçültme konusunda bir plan açıklama ihtimali olmakla birlikte bu konuda atacağı ilk adımın sinyalini eylülde verip aralık ayında bunu gerçekleştirme ihtimalini de göz önünde tutuyoruz. Bu durumda her iki adımı da aralık ayında atma ihtimali ortadan kalkıyor. Dolara bakacak olursak piyasalar kapandığında 3.55 seviyesinde seyreden dolar kararın açıklanmasının hemen ardından 3.53 seviyesine kadar geriledi. Ancak bu seviyelerden gelen alımlarla 3.54 seviyesinde dengelemeye çalışıyor. Sonuç itibariyle piyasa eylülde bilanço küçültmesi adımı ya da planı açıklamasının ve Fed'in faiz artırım gerçekleştirmeme ihtimalinin iyimserliğini yaşayabilir. Bu durumda da geri çekilmelerde 3.52 ve 3.50 destek noktaları öne çıkarken Fed'in bu kararına asıl olarak içeride siyasi ve jeopolitik risklere bağlı olarak 3.56 ve 3.5670 görüşebilecek yakın seviyeler olacaktır düşüncesindeyiz."

'EYLÜL MUHTEMELEN BİR FAİZ ARTIRIM AYI OLMAZ'

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, Fed'in faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye özel değerlendirdi. Erkan; "Fed, 25 – 26 Temmuz FOMC toplantısında beklendiği gibi faizlerde herhangi bir değişim yapmayarak fonlama oranı üst bandını yüzde 1,25’te tuttu. Politika açıklamasının içeriğinde de; bilanço azaltımının zamanlaması olarak “göreceli yakın zaman” ifadesi kullanıldı. Aslında genel olarak “yakın zaman” ifadesinden Eylül’de bilanço küçültmenin detayları paylaşılacak gibi anlaşılıyor, ancak Fed’in bu konuda net olmaması itibariyle piyasanın biraz daha geniş bir zaman dilimini algıladığını düşünüyoruzm. Zira “göreceli” ifadesi biraz bu beklentiyi hafifletiyor. Eylül muhtemelen bir faiz artırım ayı olmaz. Ekonomik dinamikler, göstergeler ve Fed belirsizlikleri bu kadar hızlı bir sıkılaşmayı destekleyecek konumda değil. Fed opsiyonları da daha düne kadar Eylül’de faiz artırım ihtimalini yüzde 12 oranında fiyatlıyordu. Tali bir politika aracı olarak Eylül’de bilançoda bir dilim azaltım, sonrasında Aralık’ın faiz artış ayı olması daha yavaş ve kademeli bir geçişi ortaya koyuyor. 14 Haziran FOMC’sinden hatırladığımız kadarıyla; Hazine tahvillerindeki azaltma 6 milyar USD’den başlatılarak 3’er aylık aralıklarla 6 milyar USD’lik dilimlerle 30 milyar USD’lik maksimum seviyeye çekilecek. Sonrasında da küçültme maksimum seviyede yapılacak. Aynı şey mortgage tabanlı tahvillerde 4 milyar USD ile başlayacak, 4’er milyarlık dilimlerle de 3 ayda bir artırılacak ve 20 milyar USD seviyesine kadar gidilecek. İşgücü piyasası sağlam ve işsizlikte düşüş devam ediyor. Bununla beraber, Fed artık net bir şekilde manşet ve çekirdek enflasyondaki zayıflığı gelen birkaç zayıf veriden sonra politika açıklamasında belirtiyor. İstihdamdaki iyileşmenin gecikmeli bir etkisi olarak ücretler kanalından enflasyonun yönünü yukarı çevirmesi beklentisi halen korunuyor. Ekonomik büyümede riskler dengeli, ki Trump’ın yüzde 3-4 seviyelerine taşıyamayacağı ekonomik büyümenin ilk çeyrekteki yüzde 1,4’ten sonra ikinci çeyrekte daha iyi seviyelerde olacağını öncü göstergelerden anlayabiliyoruz. Genel olarak piyasanın “güvercin” olarak okuduğu mesajlar olduğunu söyleyebiliriz. Piyasanın fiyatlaması itibariyle 93 seviyelerine gerileyen DXY; bunun yansıması olarak da 1,17 üzerine gelen EUR ve 1255 USD seviyesine yükselen bir altın hareketi var. Piyasa zaten “non-event” olarak görüyordu, mesajların güvercin algılanması da USD’ye bir miktar zayıflama olarak geri döndü. ABD 10 yıllıklarının yüzde 2,30 üzerinde kalıcı bir hareket yapması çok zorlaştı, bu bakımdan TRY ve EM varlıkları açısından pozitif bir görüntü olduğunu ortaya koymak gerekiyor. TRY gelen mesajların ardından önceki kayıpları önemli ölçüde telafi ederek 3,54 altına indi. TCMB’nin faizlere dokunmayarak “sıkı para politikası” vurgusu yapacağı bir açıklama içeride fiyatlamaları daha da iyileştirir. USD için ise Cuma gelecek olan 2Q17 GDP verisine bakmak gerekecek."şeklinde ifade etti.

'BİR SONRAKİ FAİZ ARTIRIMI ZAMANLAMASINDA ÇEKİMSERLER'

Işık FX Araştırma Uzmanı Zülküf Aydemir, Fed faiz kararını Hurriyet.com.tr'ye özel değerlendirdi. Aydemir; "Beklenildiği üzere Fed’den faiz konusunda bir aksiyon görmedik. Basın açıklamasının olmadığı bu toplantıda karar metninde verilecek mesajlar piyasalar açısından önemliydi. Aslında takip ettiğimiz iki gündem maddesi vardı. İlki bir sonraki faiz artırımının zamanlaması. İkincisi ise Fed’in bilançosunu ne zaman küçültmeye başlayacağıydı. Üyelerin bir sonraki faiz artırımının zamanlaması konusunda net mesajlar vermekten kaçındığını görüyoruz. Burada ekonomik görünüm hakkında yapılan değerlendirmelerden faiz artırımının zamanlaması konusunda işaretler aradık. Özellikle istihdam piyasasının sağlıklı duruşuna vurgu yapılmış. Ekonomik aktivitenin ılımlı bir şekilde toparlandığı belirtilirken, ekonomi için kısa vadeli risklerin dengeli olduğu vurgulanmış. Fakat enflasyonun ise hala istenilen düzeyde olmadığı ve faiz artırımı için yakından izlenilmeye devam edileceği belirtilmiş. Piyasaların daha çok merak ettiği konu ise bilançonun zamanlamasıydı. Daha önce yapılan açıklamalara paralel olarak net bir mesaj verilmediğini görüyoruz. Karar metninde bilançonun göreceli olarak yakın zamanda küçültülmeye başlanacağı ve menkul kıymet itfa gelirlerinin bir süre daha yatırıma yönlendirmeye devam edileceği açıklanmış. Piyasaların dikkate aldığı iki konuda da net bir mesaj verilmemesi sebebiyle karar metninin “güvercin” tonda olduğunu söyleyebilirim. Kararla birlikte dolar endeksi 93.50 seviyelerine gerilerken, dolar/TL paritesi 3.5500’in altına sarktı. Bir süre daha küresel anlamda zayıf bir dolar seyredebiliriz. Eylül ayındaki toplantıya kadar ekonomik veriler yakından takip edilecek. Özellikle enflasyon tarafında toparlanma işareti alamazsak Fed’in bu yıl için takip ettiği yol haritasından sapmalar görebiliriz." açıklamasında bulundu.

TAHMİNLER FAİZLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMAMASI YÖNÜNDEYDİ

Fed, tarihsel olarak Başkan'ın basın toplantısı yapmayacağı toplantılarda faiz artırmıyor.

Bir önceki toplantıda faiz artırımını kesin gören piyasa da bugün faiz artırımına sıfır olasılık tanıyordu.

Fed Funds'ta Temmuz toplantısı için faiz artırımı olasılığı yüzde 0 ve Mart 2018'e kadar olan hiçbir toplantı için yüzde 50'nin üzerinde ihtimal verilmiyordu.

Politika yapıcıları, Haziran ayındaki Fed toplantısından bu yana fiyatlarda süren zayıflık sebebiyle enflasyona ilişkin üsluplarını güncelleyebilir görüşündeydi.

YELLEN'IN GÖREV SÜRESİ 3 ŞUBAT'TA DOLUYOR

Trump, başkan seçilmeden önce Yellen'in ilk dört yıllık görev süresi 3 Şubat 2018'de dolduğunda muhtemelen yeniden aday göstermeyeceğini söylemişti.

Fed Başkanlığı için aday listesinde yer alan diğer isimleri açıklamayan Trump, karar vermek için henüz erken olduğunu sözlerine eklemiş ancak Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn’un da adaylardan biri olduğunu belirtmişti.

FAİZ ARTIRIMLARINI RİSK OLARAK GÖRÜYOR

Trump, faiz artırımlarını büyüme-popülarite denklemi üzerinden politik geleceği açısından risk olarak algılıyor. 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ABD ekonomisi 13 kez faiz artırım döngüsüne girdi ve bunların 10'u resesyonla sonuçlandı. Bir başka deyişle Fed ardışık faiz artırımlarına başladığında yüzde 77 olasılıkla resesyon yaşanıyor.

Piyasa ekonomistlerine göre de 1 trilyon dolarlık altyapı harcama paketiyle büyümeyi desteklemek isteyen Trump bu nedenle 2020'deki seçimler için faiz artırımlarını risk olarak görüyor. Daha önceki haberlerde Trump'ın Yellen'ı kendisi gibi düşük faiz yanlısı olarak değerlendirdiği belirtilmişti.

ŞİMDİ GÖZLER TCMB'DE

Yarın piyasalar TCMB açıklamalarına odaklanacak. TCMB tarafında ise kısa vadeli faizlerde bir değişiklik beklenmiyor ancak açıklamalar izlenecek.

Ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 27 Temmuz Perşembe günkü Para Politikası Kurulu toplantısında faizlerde değişim beklemiyor. Ekonomistler, Türk Lirası'nın son dönemde dolar karşısında değer kazanması, Merkez Bankası'nın sıkı duruşu ve baz etkisinin desteğiyle enflasyondaki düşüş trendinin sürmesi nedeniyle bu ayki PPK toplantısında faizlerin sabit tutulmasını öngörüyor.

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