Tüketicilerden zamlara itiraz

TÜDEF Başkan Yardımcısı Ferda Hekimci, hükümetin yeni tasarıyla tüketicileri vergi zammıyla mağdur ederken, tüketicinin hakkını ihlal eden şirketlere verilen cezalarda yüzde 80 indirime gittiğine dikkat çekti. Ekici, milletvekillerine seslenerek tasarının hakkaniyet ve sosyal adalet doğrultusunda yeniden ele alınması çağrısında bulundu. Hekimci, şöyle konuştu: “Motorlu Taşıtlar Vergisi ile internet servisi sağlayıcısı hizmetlerinde ÖTV yüzde 50 artırılarak tüketicilere yeni yükler getiriliyor. Bir yandan halkın tüketime yönelik vergileri artırılırken, diğer yandan da tüketici haklarının ihlalini kolaylaştıracak gelirlerden vazgeçiliyor. Madem bütçe açığı var, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Yasa’ nın 77. maddesi ile öngörülen tüketici hakları ihlallerindeki bazı para cezaları, neden yüzde 80 indirilmektedir?”

GSM ŞİRKETLERİNE İNDİRİM GELDİ

HEKİMCİ, “Abonelerin her ay faturalarıyla ödediği yüzde 15 Hazine paylarını, Hazine’ye eksik ödeyen GSM şirketlerine verilen üç kat ceza bir kata indirilerek milyarca liralık ceza siliniyor. Bu durum, dar ve sabit gelirli gariban tüketicinin sırtından şirketlere gelir transferi yapmak değil midir?” dedi.