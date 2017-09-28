Trump'ın vergi indirimi paketi, açık kaygılarını artırıyor

Trump'ın kendi partisi olan Cumhuriyetçi Parti'nin "maliye şahini" olarak bilinen senatörü Bob Corker, borç parayla finanse edilecek hiçbir vergi paketini desteklemeyeceğini açıkladı.

Trump yeni vergi planının çalışan kesime yardımcı olacağını, istihdam yaratacağını ve vergi yasasını daha sade ve anlaşılır hale getireceğini söyledi. Ancak Cumhuriyetçilerin bölünmüş, Demokratların ise aleyhte olduğu planın Kongre'den geçişinin zor olması bekleniyor.

Plana göre kurumlar vergisi ve küçük şirketlerin vergi yükümlülükleri azalıyor, yüksek gelirli Amerikalıların tabi olduğu en yüksek vergi oranı düşürülüyor ve geniş kitlelere yayılan bazı vergi indirimleri iptal ediliyor.

Bu son kategoriye, özellikle Demokrat Partinin hakim olduğu ve vergi oranlarının yüksek olduğu eyaletlerde, kitlelerin yararlandığı bazı indirimler giriyor.

Amerikan şirketlerinin yüzde 95'inin girdiği kategori olan ve "pass through" olarak sınıflandırılan küçük şirketlerin doğrudan sahiplerine aktarılan ve bireylerin kişisel gelir olarak gösterdiği gelirlerden alınan vergi oranı yüzde 25 olarak belirleniyor.

Analistlere göre, eğer Cumhuriyetçilerin öngördüğü gibi vergi indirimlerinin etkisi ekonomik büyüme ile giderilemezse, faizlerin arttığı bir ortamda bütçe açığını büyüyecek.

Vergi reformu planının yasalaşması için Kongre'nin 2018 mali yılı bütçesiyle ilgili çalışmalarını, muhtemelen Ekim'de tamamlaması gerekiyor.

Trump dün Indianapolis kentinde açıkladığı planın ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi olduğunu söyledi.

"Büyümeyi, istihdamı, işçileri, aileleri ve, evet, Amerika'yı destekleyecek bir vergi reformu istiyoruz."

ABD vergi yasalarının kapsamlı bir biçimde yenilenmesi en son 1986 yılında o zamanki başkan Ronald Reagan döneminde yapılmıştı.

Analistler, Trump'ın vergi reformunun, Reagan ve Kongre'deki Demokratların birlikte oluşturdukları geniş kapsamlı değişikliğin çok gerisinde kaldığını söylüyorlar.