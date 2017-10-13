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Trump Yellen'a muhalif adayla görüştü

Hürriyet Haber
13.10.2017 - 09:08 | Son Güncelleme:

Trump, Starford Üniversitesi Profesörü John Taylor ile birlikteydi.

ABD Başkanı Donald Trump "yarışmacılar" olarak bahsettiği Fed başkan adayları için görüşmelerini sürdürüyor.

Trump, karar verme sürecinde Stanford Üniversitesi Profesörü John Taylor ile de bir görüşme yaptı.

5 adaydan biri olarak görülen Taylor, kendisini "Düşük faiz insanıyım" diyerek tanımlıyor Yellen'ın karşıtları arasında yer alıyor.

BusinessHT'nin haberine göre Beyaz Saray Personel Şefi John Kelly, Fed Başkanı seçimi için görüşkelerin devam ettiğini belirterek, "Görüşmeye çağrılan insanların hepsi ilk tur seçimler ve görüşme yapılacak daha çok insan var" diye konuştu.

Kelly'nin verdiği bilgilere göre Trump ile Taylor arasında yapılan görüşmeye Başkan Yardımcısı Mike Pence, Hazine Bakanı Steve Mnuchin ve Fed Başkanı seçimine yardım eden ekibin diğer üyelerinin de katıldı.

Trump geçtiğimiz ay da Kevin Warsh ile görüşmüştü.

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