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Troy logolu kartlar yurtdışına açıldı

Hürriyet Haber
11.11.2017 - 20:34 | Son Güncelleme:

TÜRK bankacılık sisteminin katkıları ile 1 Nisan 2016’da Bankalararası Kart Merkezi (BKM) tarafından hayata geçirilen ödeme yöntemi Troy bugün 24 banka, 3 banka dışı olmak üzere toplam 27 üyeye ulaştı. Türkiye’deki tüm POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde dünya standartlarında bir kart kabulünü sağladı. Troy logolu kartlar bugüne kadar yaklaşık 900 bin kart kullanıcısının cüzdanına girdi.

185 ülkede, 41 milyonun üzerinde alışveriş noktasında ve 1.9 milyonun üzerinde ATM’de geçerli global bir ödeme kuruluşu olan Discover ile yapılan iş birliği ile Troy logolu kartlar uluslararası işlemlerde de geçerli olmaya başladı. Bu işbirliğine yönelik olarak, BKM Genel Müdürü Soner Canko, “Troy logolu kartlarımızın yurtdışında da kullanabilir hale gelmesi ile birlikte, kart kullanıcıları gerek seyahatlerinde gerekse online olarak dünya genelinde işlem yapabilecekler” dedi. 2018 yılında Troy’un çok daha büyük hedeflere koşacağını söyleyen Canko, “Teknolojiyi ve ödemeler sektöründeki gelişmeleri yakından takip ederek sunacağımız yerli çözümlerle kart kullanıcılarının ihtiyaçlarına en doğru ve hızlı şekilde cevap vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Etiketler: gazetehaberleri
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