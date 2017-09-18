Treyler devi ‘yanlış haciz’ kurbanı oldu

Yıldız Treyler Otomotiv Sanayi Ve Ticaret A. Ş ile İntra Mühendislik Limited Şirketi, geçen Haziran ayında yapılan bir haciz işlemi nedeni ile karşı karşıya geldi.



Açılan dava dosyaları ve icra müdürlüklerinde açılan dosyalara göre, taraflar arasındaki krizin gerisinde, İntra Mühendislik şirketinin başka bir şirketten olan alacağı yatıyor.

Anılan şirket Yıldız Nakil Vasıtaları Kasa Treyler İmalat Paz. Nakl. Ve Depolama şirketi. İntra Mühendislik avukatları, bu şirketin borcu nedeni ile Bakırköy İcra Müdürlüğünde takip başlattı. Bu başvuru sonrası İstanbul Anadolu 11. İcra Müdürlüğü eli ile 19 Haziran’da şirketin Tuzla’daki adresinde haciz işlemi yapıldı. Haciz tutanağına göre anılan yerde 12 demirbaş eşya haczedildi.

YA İADE EDİN YA ÖDEYİN

Haciz işlemine karşı yapılan başvuru da sonuç alınamayınca Yıldız Treyler adına geçen 21 Temmuz’da şirkete ihtarname çekildi. Noter kanalı ile gönderilen ihtarnamede haczedilen malların Yıldız Treyler’e ait olduğu, yapılan işlem nedeni ile şirketin faaliyetini sürdüremez noktaya geldiği öne sürüldü. İhtarnamede, ya söz konusu eşyanın iadesi ya da anılan eşyanın bedeli olan 571 bin 500 liranın 3 gün içinde iadesi talep edildi.

İntra Mühendislik adına 25 Temmuz’da verilen yanıtta söz konusu demirbaşların iade edilmeyeceği belirtildi.

İFLAS YOLU İLE TAKİP

Bu kez, Yıldız Treyler adına, İntra Mühendislik’e karşı iflas yolu ile takip yoluna gidildi. Şirket avukatları bu takibe itiraz etti. Bu itiraz sonrası bu kez itirazın iptali ve şirketin iflası istemi ile Bakırköy 7. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde dava açıldı. Av. Aylin Canset Çelik'in hazırladığı dava dilekçesinde, haczedilen malların Yıldız Treyler’e ait olduğu bu konuda ellerinde faturalar olduğu belirtildi. Dilekçede, haczedilen mallar nedeni ile şirketin faaliyetini yürütemediği savunuldu.

HAKSIZ VE KÖTÜ NİYETLİ

Davalı İntra adına avukatlar Hakan Dinçtürk ve Ali Rıza Aktaş'ın yaptıkları savunmada ise, anılan davanın haksız ve kötü niyetli olduğu öne sürüldü. Mahkemeye sunulan savunmada, söz konusu davanın İntra Mühendislik’in ticari itibarını zedeleme amaçlı yapıldığı savunularak, haciz işleminin, borçlu şirketin İTO’ya kayıtlı adresinde yapıldığı kaydedildi.

1975 yılında kurulan Yıldız Treyler, Türkiye’nin ilk treyler firması olarak İhsan Yıldız tarafından kuruldu. 1978 yılında kurulan İntra Mühendislik ise Adak Ailesine ait. Şirket ortaklarından Prof. Dr. İsmail Adak aynı zamanda Yalova Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği bölüm başkanı olarak görev yapıyor.