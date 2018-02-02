Trafiğe kayıtlı araç sayısı 22 milyona ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 218 bin 945 adet taşıtın yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ARALIK AYINDA 103 BİN 42 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 103 bin 42 taşıt içinde otomobil yüzde 65,2 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 16,5 ile kamyonet, yüzde 7,3 ile traktör, yüzde 7 ile motosiklet takip etti. Taşıtların yüzde 4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 5,7 AZALDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 2,9, kamyonette yüzde 9,7, kamyonda yüzde 33,8, motosiklette yüzde 22,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 8,3, traktörde yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 14, otobüste ise yüzde 46 artış oldu.

TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 1,6 ARTTI

Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 1,6 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 2,4, minibüste yüzde 3,7, otobüste yüzde 29,2, kamyonette yüzde 9,8 olarak gerçekleşti. Kamyonda yüzde 45, motosiklette yüzde 3,4, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,2, traktörde ise yüzde 3,2 azalış oldu.

TRAFİKTEKİ TOPLAM TAŞIT SAYISI OCAK-ARALIK DÖNEMİNDE 1 MİLYON 128 BİN 521 ADET ARTTI

Ocak-Aralık döneminde 1 milyon 247 bin 449 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 118 bin 928 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 1 milyon 128 bin 521 adet arttı.

ARALIK AYINDA 673 BİN 141 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Devri yapılan toplam 673 bin 141 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 17,1 ile kamyonet, yüzde 4 ile traktör, yüzde 3,5 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9’unu ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TRAFİĞE KAYITLI LPG’Lİ OTOMOBİL ORANI YÜZDE 38,4 OLDU

Aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 35 bin 978 adet otomobilin yüzde 38,4'ü LPG, yüzde 35,4’ü dizel, yüzde 25,9’u benzin yakıtlı oldu. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 olarak kayıtlara geçti.

ARALIK AYINDA 67 BİN 154 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan 67 bin 154 adet otomobilin yüzde 14,4’ünün Volkswagen, yüzde 13,4'ünün Renault, yüzde 7,2'sinin Fiat, yüzde 7'sinin Toyota, yüzde 6,1’inin Hyundai, yüzde 5,4’ünün Nissan, yüzde 5,3’ünün Opel, yüzde 5,2’sinin Ford, yüzde 5’inin Dacia, yüzde 4,2’sinin Skoda olduğu, yüzde 26,8'inin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

TRAFİĞE EN FAZLA 1501-1600 MOTOR SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 adet otomobilin yüzde 40,8’i 1501-1600, yüzde 26,1’i 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,7'si 1301-1400, yüzde 4’ü 1601-2000, yüzde 1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.

TRAFİĞE EN FAZLA BEYAZ RENKLİ OTOMOBİLLERİN KAYDI YAPILDI

Ocak-Aralık döneminde trafiğe kaydı yapılan 741 bin 902 adet otomobilin yüzde 58,7'si beyaz, yüzde 18,4’ü gri, yüzde 7,6’sı siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerde gözlendi.

TRAFİĞE KAYITLI TAŞITLARIN ORTALAMA YAŞI 13,1 OLARAK HESAPLANDI

Türkiye’de 2017 yılı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 218 bin 945 adet motorlu kara taşıtı için ortalama yaş 13,1 olarak hesaplandı. Ortalama yaş otomobillerde 12,4, minibüslerde 12,7, otobüslerde 12,5, kamyonetlerde 10,5, kamyonlarda 15,5, motosikletlerde 12,7, özel amaçlı taşıtlarda 11,7 ve traktörlerde 22,9 oldu.