Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladıç Buna göre; Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 21 milyon 763 bin 103 adet taşıtın yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,3’ünü traktör, yüzde 3,8’ini kamyon, yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1’ini otobüs, yüzde 0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 128 bin 88 taşıt içinde otomobil yüzde 58,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 17,7 ile motosiklet, yüzde 15,9 ile kamyonet, yüzde 4,2 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,5’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 34 arttı. Bu artış otomobilde yüzde 28,6, minibüste yüzde 40,7, otobüste yüzde 92,1, kamyonette yüzde 71,7, kamyonda yüzde 39,7, motosiklette yüzde 37,6, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 3,4 olarak gerçekleşti. Traktörde ise yüzde 5,9 azalış oldu.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 41,1 artış gerçekleşti. Bu artış otomobilde yüzde 37,6, minibüste yüzde 51,9, otobüste yüzde 78,6, kamyonette yüzde 38,1, kamyonda yüzde 14, motosiklette yüzde 63,9, traktörde yüzde 33,3 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda ise yüzde 22,2 azalış oldu.

Ocak-Temmuz döneminde 730 bin 11 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 57 bin 332 adet taşıtın ise trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 672 bin 679 adet arttı.

Devri yapılan toplam 615 bin 390 adet taşıt içinde otomobil yüzde 69,9 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,8 ile kamyonet, yüzde 6,2 ile motosiklet, yüzde 2,7 ile traktör takip etti. Temmuz ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,4’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 740 bin 823 adet otomobilin yüzde 38,7’si LPG, yüzde 34,7’si dizel, yüzde 26,2’si benzin yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,4’tür.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan 75 bin 174 adet otomobilin yüzde 18,3’ünün Renault, yüzde 11'inin Volkswagen, yüzde 8,3'ünün Fiat, yüzde 7'sinin Hyundai, yüzde 6,7’sinin Opel, yüzde 6,5’inin Toyota, yüzde 5,8’inin Dacia, yüzde 5,3’ünün Ford, yüzde 3,8’inin Mercedes-Benz, yüzde 3,6’sının Nissan olduğu, yüzde 23,7’sinin ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 adet otomobilin yüzde 40,4’ü 1501-1600, yüzde 26,9’u 1401-1500, yüzde 14,3'ü 1300 ve altı, yüzde 13,5'i 1301-1400, yüzde 3,8’i 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Ocak-Temmuz döneminde trafiğe kaydı yapılan 431 bin 532 adet otomobilin yüzde 60,1'i beyaz, yüzde 17,2’si gri, yüzde 7,5’i siyah ve yüzde 5,6’sı kırmızı iken yüzde 9,6’sı diğer renklerdedir.