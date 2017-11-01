‘Tost davası’nda 72 bin lira için nefes kesen yarış!

Ünlü oyuncu Yöntem, resimlerini izinsiz kullandıkları gerekçesi ile Bambi Cafe’ye karşı tazminat davası açmıştı. Yapılan yargılama sonrası mahkeme Bambi

Cafe’yi maddi-manevi tazminat ödemeye mahkûm etti. Bambi Cafe’nin ödeyeceği tazminat, işlenecek faiz ile 424 bin lira olarak hesaplandı.

‘MAKUL BİR İNDİRİM YAPIN’

Bu karar Yargıtay’a taşındı. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi geçen Haziran ayında açıkladığı kararda, mahkemenin belirlediği 234 bin liralık maddi tazminat için ‘makul bir indirim yapılsın’ denildi.

Yargıtay kararında 50 bin liralık manevi tazminat için ise herhangi bir karar vermedi. Yargıtay’ın bu kararı için de karar düzeltme başvurusu yapıldı. Bu süreç devam ederken geçen 25 Ekim’de nefes kesen bir gelişme yaşandı.

TEMİNAT MEKTUBUNUN 72 BİN LİRALIK KISMI İÇİN

Yöntem’in avukatı İstanbul İcra Müdürlüğü’ne başvurarak, Bambi Cafe’nin mahkeme nezdindeki 423 bin 904 liralık teminat mektubunun 72 bin 92 liralık kısmının nakde çevrilerek kendilerine ödemenin yapılmasını istedi. Yapılan başvuruda söz konusu tutarın manevi tazminat ve avukatlık ücreti olduğu kaydedildi.

ZAMANANA KARŞI YARIŞ

İcra Müdürlüğü de bu başvuru sonrası teminat mektubunun bulunduğu bankaya yazı yazdı. Söz konusu yazıdan sonra Bambi Cafe’nin avukatları da devreye girdi. Bu aşamadan sonra, icra müdürlüğü, mahkeme ve banka arasında nefes kesen bir koşuşturmaca başladı. Banka görevlileri 25 Ekim saat 12.00’ye kadar süre tanıdı. Bambi Cafe avukatları açtıkları davalara ilişkin evrakları bankaya göndererek sonucun beklenmesini istedi.

KURYE SON ANDA YETİŞTİ

En son İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nin icra müdürlüğüne yazdığı yazı ile teminat mektubunun 72 bin liralık kısmının nakde çevrilmemesi istendi. Bu karar, özel kurye aracılığı ile bankaya gönderildi. Saat 18.00 sıralarında karar bankaya ulaştı teminat mektubunun 72 bin liralık kısmının nakde çevrilmesinin önüne geçilmiş oldu.