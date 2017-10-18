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TKDK 6 yılda 57 bin kişiye iş imkanı sağladı

AA
18.10.2017 - 11:31 | Son Güncelleme:

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Ahmet Antalyalı, süt sığırcılığı, besicilik, manda yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği gibi destekleri bulunduğunu, işleme ve pazarlama alanında da destekler sunduklarını belirterek, "2011-2016 döneminde yaptırmış olduğumuz projelerle işletmelerde 57 bin kişinin çalışmasını sağladık." dedi.

 Antalyalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011 yılından itibaren 10 bin 600 projeyle kırsal alanda yatırımcının hizmetinde olduklarını söyledi.     

 Bir süre önce yeni proje dönemini kapattıklarını dile getiren Antalyalı, "560 milyon lira civarında hibe vereceğiz. 1 milyar 100 milyon liralık yatırıma tekabül eden projeleri aldık." diye konuştu.     

 Desteklemeye hak kazananlarla en kısa süre içinde sözleşme imzalayacaklarını ifade eden Antalyalı, "Bunlar özellikle et, süt, su ürünleri işleme ve soğuk hava deposu tesisleri. Yani entegre tesisler." dedi.     

 Yatırımların bir an önce gerçekleşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını anlatan Antalyalı, şunları kaydetti:     

 "Kalkınmamız için bu yatırımların gerçekleşmesi lazım. Üretimimizi daha fazla artırmamız lazım. Bunu da el birliğiyle yapacağız. Devlet olarak biz vatandaşımızın yanındayız. Türkiye genelinde 2011-2016 yıllarında yaptırmış olduğumuz projelerle işletmelerde 57 bin kişinin çalışmasını sağladık. Süt sığırcılığı, besicilik, manda yetiştiriciliği, kaz yetiştiriciliği gibi hayvancılık alanında pek çok desteğimiz var. İşleme, pazarlama alanında desteklerimiz bulunuyor."     

TKDK'dan 2015 yılında 1 milyon 806 bin lirası hibe olmak üzere 3 milyon 41 bin lira destek alarak 160'a yakın büyükbaş hayvanın bulunduğu bir çiftlik kuran Çetin Duyguluoğlu da süt üreterek yerel işletmelere verdiklerini söyledi. Duyguluoğlu, "Sütümüzden künefe peyniri yapılıyor. Türkiye'deki 15 künefeden biri bizim ürettiğimiz sütten yapılıyor." dedi.     

Etiketler: süt sığırcılığı besicilik manda yetiştiriciliği
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