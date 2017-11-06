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TESK'ten besiciye destek talebi

AA
06.11.2017 - 13:29 | Son Güncelleme:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ucuz et için ithalatı ve iki zincir markette satışı yerine besicilerin teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

 Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, ucuz kırmızı et satışının sadece iki zincir markette yapılmasının esnaf için haksız rekabet olduğunu savundu.     

Uygulama nedeniyle kasap esnafının mağdur olacağına işaret eden Palandöken, "Sadece ekmek parası kazanmak için bunca yıl emek vermiş insanlara haksızlık. Genç kızlarımız yeni evlilik dönemlerinde nasıl yemeklik ya da köftelik et alınacağını kasap amcalarından öğreniyordu. Bu şekilde mahalle kültürü de yok olacak. Ucuz eti çok fazla mağaza sayısı olan firmalar satacaksa, o zaman her şeyi onlar yapsın. Peki bu durumda esnaf ne yapacak?" değerlendirmesinde bulundu.     

 İthal ete ilişkin kaygısını da aktaran Palandöken, "Bu et hangi vasıfta, hangi cins kimyevi içeriklerle vatandaşa ucuza satılacak? İçeriği ne olacak, paketlenirken sağlığa zararı olacak mı?" diye sordu.     

Palandöken, ucuz et ithali ve satışı yerine besicinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.     

Kasap esnafının uğradığı haksız rekabetle ilgili çalışma başlatılması için Rekabet Kurumuna başvurduklarını belirten Palandöken, şunları kaydetti:     

 "Yılda ortalama 15 kilogram et tüketiyoruz. Bu tüketim oranı artmadı ki fiyatlar da artsın. Liberal ekonomilerde fiyatlar kendi kendine oluşur. Etlere gelen zamların müsebbibinin esnaf gibi gösterilmesi haksızlık. Ucuz et için meralardaki bireysel işletmelere ağırlık verilmeli. Teşvikler gerçekten bireysel işletmelere verilse, et zaten ucuzlar. Yurt dışından ithalata değil, kendi besicimizin yetiştirdiği hayvanlara ihtiyacımız var. Biz istiyoruz ki adil bir ticaret ortamı olsun. Biz esnafın temsilcisi olarak gerekli mücadeleyi gösteriyoruz. Vatandaşın da bizi desteklemesi lazım."

Etiketler: Tesk
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